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「聯邦快遞國際電商逸」服務範圍涵蓋歐美　為中小企業添商機

▲聯邦快遞「聯邦快遞國際電商逸服務，將服務範圍從亞太市場拓展到美國和歐洲。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞「聯邦快遞國際電商逸服務，將服務範圍從亞太市場拓展到美國和歐洲。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞進一步為中國大陸的電子零售商優化其「聯邦快遞國際電商逸(FICP)」服務，宣布將該服務的覆蓋範圍從現在的亞太市場拓展到美國和歐洲。此次服務擴展將首先向中國大陸、香港特別行政區和日本的電子零售商提供，台灣等其他亞太市場也將於今年跟進。

本次「聯邦快遞國際電商逸」服務範圍的擴大，是聯邦快遞助力亞洲至至歐美地區跨境電商蓬勃發展的最新實踐。亞洲電子商務銷售額預計將於2030年達到13.209萬億美元，從2023年至2030年，其年複合增長率將高達17.6%。中國大陸及日本持續作為亞太地區最大的網路零售市場，在跨境電商領域表現最為活躍，為中小企業帶來更廣泛的商機。

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此次服務拓展使得中國大陸電子零售商能夠為客戶提供物超所值的國際物流解決方案，並確保大多數貨物在2-3個工作日內送達美國和歐洲。

「聯邦快遞國際電商逸」服務可為電子零售商及其客戶提供以下主要優勢：

更高價值-「聯邦快遞國際電商逸」服務讓企業在節省成本之餘獲得具有競爭力的限時快遞服務，並為其客戶提供同時滿足實惠價格和個性化快遞需求的高性價比快遞服務。

靈活性和可控性-除了送貨上門，「聯邦快遞國際電商逸」服務還提供數百個取貨點，電子零售商可以為終端顧客提供靈活的的取貨選擇，並且可以變更送貨日期和地點。

無縫整合-通過線上和線下的運輸自動化解決方案，電子零售商可以享受無紙化體驗。
安心服務-聯邦快遞強大的物流追蹤能力能夠為電子零售商及其客戶提供貨件全程視覺化追蹤。

聯邦快遞亞太地區市場行銷和客戶體驗高級副總裁Salil Chari表示：「聯邦快遞國際電商逸服務在高效物流和成本效益上取得了最佳平衡，獲得了電商客戶的廣泛認可。我們致力於為企業提供符合其具體業務需求的全方位運輸解決方案。通過擴大聯邦快遞國際電商逸的服務範圍，搭配其他數字化服務，我們可以更好地為客戶提供支持，推動跨境電商在這個充滿活力地區持續增長。」

通過端到端的電子商務解決方案，聯邦快遞在幫助商家輕鬆高效履行訂單的同時，也為收件人提供便捷可靠的快遞服務。公司還於近期發佈《跨境電商手冊》，助力商家將業務拓展至中日市場，為了進一步支持電子商務在該地區的增長，FedEx 更引入了FedEx Picture Proof of Delivery服務，以增強住宅配送的數位化服務並提升客戶體驗。

此外，「聯邦快遞國際電商逸」還具備可靠的國際限時運輸和專業清關服務，並通過FedEx Delivery Manager? International

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關鍵字： 聯邦快遞國際電商逸涵蓋歐美中小企業

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