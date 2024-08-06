台股暴跌暴漲！投資專家：選對槓反ETF避險「大盤下跌照賺」

▲台股8月5日收盤單日大跌1,807.21點，跌幅8.35%，創下史上收盤最大單日跌點與跌幅紀錄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

歐美股市大震盪，台股也難置身事外。台股8月5日收盤單日大跌1,807.21點，跌幅8.35%，創下史上收盤最大單日跌點與跌幅紀錄；6日開盤則暴力反彈，一度漲逾800點，但盤面還是不穩。市場法人表示，台股雖然基本面佳、中長多格局不變，但近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反ETF操作，作為避險策略工具，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。

觀察市場上截至8月5日統計台股反向ETF表現，在大盤大跌近2千點時，有4檔台股反向ETF平均漲幅近一成，其中包括群益台灣加權反1（00686R）、元大台灣50反1（00632R）、富邦台灣加權反1（00676R）、國泰台灣加權反1（00664R）等股價大漲9.56%至9.92%，逼近漲停板價位，可供投資人避險或反向操作台股時做參考。

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▲台股反向ETF表現。（圖／記者楊絡懸製表）

不過，目前市面上台股槓反ETF經理費加管理費的經管費最高來到1.04%，而最低的管理費僅0.34%，兩者相差逾3倍，投資人可別小看這筆隱形支出。

群益投信表示，短線上仍將呈震盪整理格局，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具。

由於市場環境瞬息萬變，產業輪動快速，選股不易，投資人可善加利用台股槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率；而在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

00686R經理人洪祥益表示，美國市場經濟數據不佳，以及AI科技股漲多回跌，美國股市大跌恐慌情緒也蔓延到台股表現。台灣加權指數跌破半年線，即將對年線進行測試，目前恐慌情緒大幅攀升，投資人對於反向ETF大幅增加避險需求。

洪祥益也提醒，台灣反向1倍的ETF，內扣成本高並不適合長期持有，但適合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。台灣股市長期走勢多為牛市期間長並且緩漲，熊市期間短，但跌幅較大，當熊市正在發生時，是一個布局反向ETF進行避險的很好時點。