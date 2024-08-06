台股大漲又翻黑！台積電回神漲逾7%　聯發科飆漲停重返千元

▲台股持續呈現震盪整理，市場觀望氣氛濃厚。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股6日早盤回神大漲809點，寫盤中最大漲點，不過盤面仍不穩，大漲後出現回落，一度反跌逾150點。觀察個股表現，台積電（2330）早盤一度上漲7.11%，最高873元，重返半年線，市值也新增新台幣1.5兆元，隨後漲勢收斂仍維持逾5%。

台股6日以20,344.39點開出，一度衝達20,640.44點，上漲809.56點，但開盤40分鐘後卻翻黑，一度跌到19,662.74點，高低點落差978點、振幅約4.73%。

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台股持續呈現震盪整理，市場觀望氣氛濃厚。觀察權值王表現，台積電以868元開出，早盤最高達873元，上漲58元，漲幅7.11%，由於台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.1點，換算下來貢獻大盤加權指數近470點左右，成為大盤漲勢支撐的重要角色。

另觀察其他權值股，鴻海（2317）早盤最高來到175元，漲7元，漲幅逾4%，隨後反轉向下，最低一度跌到160元，跌幅4.7%；聯發科（2454）則一度亮燈漲停，來到1,090元，重返千元大關。

鴻海股價高低落差大，就營收來看，鴻海7月自結合併營收新台幣5,723.52億元，月增16.63%，年增21.98%，創歷年同期新高；累計今年前7個月營收3兆4,462.93億元，年增6.54%，也是歷年同期新高。鴻海認為，下半年旺季營運將逐步增溫，今年第三季營運可望有季增及年增表現。

歷經前一天的「無差別式下跌」，投資人需等待穩定訊號。PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜建議，目前需待技術面及籌碼面穩定，可留意外資期貨空單是否回補、連續三日指數不破前低、融資餘額快速下降等觀察指標，另外選股上以低基期、具成長性之質優股分批逢低布局。