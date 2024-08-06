水電到底漲不漲價？　經長郭智輝：看大家能不能接受

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝日前鬆口，水電價格要反映成本，尤其水費20幾年沒漲，預計將會水電雙漲，外界關注時間點會落在什麼時候，對此，他今天表示，到底漲不漲價，是大家能不能夠接受的問題，經濟部的立場是穩定價格。

郭智輝今回應，「價格不是我能夠決定的，我只是在說，當我們在考慮企業、我們所屬公司成績時，確實是在為台水、水利署、台電同仁向社會大眾做一個呼應，我們的同仁非常認真、非常辛苦。」

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郭智輝指出，這一次颱風，風在吹的時候，停電、斷電的戶數來到87萬，第二天早上颱風離開台灣時，大概已修復92％，在風雨的環境出動6000多位同仁，即時讓大家復電，不希望讓民眾在黑暗中摸索沒有電，所以我們的員工其實是非常、非常努力。

郭智輝說，「我只是在說這樣子的話，一個公司的成績，其實就公司的經營者來講，是非常重要的，所以我們也希望，如果價格可以讓社會大眾接受，是建議這個價格、委員們能夠參考，我只是提供給他們參考，在定價的時候，能夠參考一下我們自己的成就。」

郭智輝也提到，社會上面大家都在講說隨便調漲、可能沒有照顧社會大家反映，永續風電、好的品質的供電，是電力供電的基本原則，「對我來講成本也是非常重要，經營企業總是要看到效益，那我只是說，當我們在行政院要求我們政策配合，撥補了一些政策面的補助，也希望大家能夠了解，我們確實在價格上面的定製，是需要政策補助，也希望大家能夠支持」。

郭智輝強調，要有好的電力使用、要有好的水來飲用，都需要大家都能夠了解實際的狀況，「所以我們的價格，當然是由社會大眾、大家來決定的，我只是表達我們供電跟供水的公司，他們的辛苦跟他們的成績。」

郭智輝也提到，「基本上很多的人說，你講這麼多，到底調不調漲？調不調不是我的問題，是大家能不能夠接受的問題，所以經濟部的立場，還是會考量一般的家庭、一般的使用戶，我的原則基本上是穩定，包括價格穩定。」