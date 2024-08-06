公職菜鳥「上3天想離職」！科長竟威脅扣薪賠錢　網揭內幕：快逃

▲女子入職3天發現自己不適合公家體系想離職，竟被主管臭罵一頓。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

圖文／CTWANT

不做的最大！近日有某公家機關的約聘雇人員發文表示，她只做3天就發現自己不太適合公家體系，於是向女科長申請離職，沒想到被對方罵到臭頭，科長更威脅，如果直接曠職不去會扣薪水，到時候可能領不到錢還要賠錢，讓女子煩惱不已，貼文曝光後也引發網友熱議。

原PO近日在Dcard公職板以「#詢問 入職三天想離職」為題發文，透露她在公家機關只做了3天，真的感覺自己不太適合公家體系，於是當天去找女科長提離職，「不出所料被科長臭罵一頓，因為科裡一直很缺人，我的前手只做了3天就去別的單位，如果我再走科長會很難請人。」

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所以科長不但一直罵她，還威脅她不能直接曠職不去上班，否則會扣薪水，到時候可能領不到錢還要賠錢，但科長又曾說過，雖然原PO簽了契約，但他們那邊還沒簽，這也讓原PO相當困惑，「我可以直接曠職3天被開除就好嗎？曠職3天還要上離職簽嗎？未來我應該不會做公家機關了，所以曠職3天除了以後做公家會被打聽之外，會有其他影響嗎？真的需要賠錢嗎？」

貼文曝光後也引發網友熱議，「弄到連續2個人都3天走，感覺機關或科室的問題比較大。而且講真的啦，自己的單位什麼鳥性大家心裡都清楚啦，上一次人跑的時候就要想怎麼留才了啦，甚至人進來前就要想好了，只會怪在原PO身上根本就是無能狂怒」，而原PO則回應，「前一個人是議員插進去的，做第三天被議員介紹去另一個職位，我只知道他們一直很缺人就是了。」

也有網友認為，「不至於賠錢，但建議您還是寫個簡單的離職簽好了。科長的確是該煩惱，被分到2個人都走了，後續再跟上面要人應該更困難。但干你屁事呢？」「離職最大，這道理在哪都適用，民間機關適用，公家機關絕對適用到爆」、「你好，建議離職，連公家單位要離職還要被罵，這科長是忘記自己在公家了吧」、「敢威脅妳就直接曠職，到時候看誰緊張」、「離職最大，妳在擔心什麼？剛出社會嗎？」「新人才剛進來，要走還敢罵？ 趕快走是上策，妳聰明，是北部的地方政府吧？」

對此，原PO也在留言區坦承，「抱歉，我真的剛出社會……我第一次離職，我連離職簽都是今天才知道」，並透露自己是在東北部的公家機關工作，而且科長還批評她這種工作態度，以後出去沒人要，「我就想說既然我態度這麼爛，妳幹嘛不放我走？」至於是什麼單位？原PO則表示不方便透露，「但我進來之前，有家人跟我說不要進去這個單位，很可怕！我還不信邪，現在信了。」

也有網友熱心為原PO解惑，「考績法規定是連續曠職4天以上，或一年內曠職達10天，單位可以一次記兩大過免職，不過不論是正式或約聘，主管都不能阻止離職，建議直接跟會計確認，且約聘人員離職並沒有預告期規定，只需有書面告知哪天離職就好。」

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