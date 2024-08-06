綠界科技上半年EPS賺9.05元　布局「大數據廣告」迎旺季

▲綠界科技公布今年上半年財報。（圖／綠界科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

綠界科技（6763）6日公布今年第二季暨上半年財報，上半年合併營收7.63億元，年成長0.77%。綠界表示，雖然上半年布局大數據及AI分析等新事業，人事成本及營運費用提高不少，但每股稅後淨利（EPS）仍有9.05元的優異成績。

綠界科技指出，順應市場需求，提供40多萬店家完善的電子商務解決方案，子公司綠界大數據應用科技推出「綠界大數據平台」於8月1日上線。

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事實上，「綠界大數據平台」透過個資去識別化的數據資料，結合AI技術將數據標籤化，預測市場趨勢及掌握消費者行為，替商家精準剖析消費者喜好及瞄準目標受眾，大幅提升廣告效益與品牌競爭力，藉此利用行銷工具幫助店家導流，也展現出綠界科技服務創新的成果。

此外，綠界科技為降低店家經營風險，為防範三方交易詐騙推出2大防護機制：

第一，超商代碼繳費API，讓客戶約定付款超商門市，因此不是隨便的超商繳費都可以。

第二，虛擬帳號匯款API，可比對付款人帳號後5碼，因此不是隨便帳號都能匯款成功，以上功能可提升店家交易安全性，且保護買賣雙方權益。

綠界也呼籲商家多利用此新服務，來避免遭遇三方詐騙的機會。

綠界科技表示，深知防範詐騙的重要性，極力配合政府單位及法令政策，歷經一年努力，已與相關業者們共同推動並遞件申請成立「第三方支付公會」，將協調制定行業標準與規範，落實應盡的責任與義務，保障消費者交易安全，有助於提升產業的合作與交流，促進第三方支付市場的穩定成長。