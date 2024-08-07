黃仁勳概念股一片亮紅「10檔強勢漲停」　台股2天反彈逾1400點

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股7日早盤大漲766.09點，最高來到21,267.11點。市場暫時退卻對美國經濟可能衰退的擔憂，台股連2天反彈逾1,400點，「權值三王」也同步彈升，「黃仁勳概念股」一片亮紅更有10檔強勢拉漲停。不過法人則提醒，跌深反彈走勢，仍須注意外資的賣壓。

觀察權值股早盤漲跌情形，台積電（2330）重返900元大關，上漲超過3.5%；鴻海（2317）一度漲逾4%後微幅收斂；聯發科（2454）繼前一日強漲8%，再大漲5.58%。另外「金控雙雄」富邦金（2881）、國泰金（2882）也強彈逾2%，大盤開高走高。

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另在輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前點名的「AI概念股」也出現一片亮紅，包括慧友（5484）、麗臺（2465）、曜越（3540）、新漢（8234）、弘憶股（3312）、益登（3048）、廣運（6125）、圓剛（2417）、迎廣（6117）、所羅門（2359）等10檔皆強勢攻漲停，緯創（3231）、聰泰（5474）也飆漲逾9%，受投資人矚目。

法人建議，台股近期波動劇烈，應縮小部位及操作周期，仍須提防外資賣壓。凱基投顧分析，指數短線或將有機會持續跌深反彈，但全球資金朝避險資產移動的風險仍然存在，上檔周一向下跳空缺口下緣20,982點附近仍有沉重壓力，中線操作者暫勿貿然搶短，下檔支撐暫看年線19,025點附近。

國泰投信董事長張錫也認為，前幾天回檔修正屬正常現象，只是速度又急又快而引起市場恐慌，但事實上並不是空頭，因為台股基本面並沒有太大的改變，先前很多投資人嫌貴不敢買，現在反而分批買進，因此「跌深就是最大的利多」。