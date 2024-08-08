日央行承諾不升息「美股開高」　科技股上漲

▲日本央行。（圖／路透）
文／中央社
由於日本央行副總裁表示，在金融資本市場不穩定狀況下不會升息，安撫投資人對利率的擔憂，美股主要指數今天開高、科技股上漲。日本上週意外升息，引發全球市場劇烈波動。
道瓊工業指數開盤上漲232.4點或0.60%，報39230.09點。
標準普爾500指數開盤上揚53.1點或1.01%，報5293.13點。
那斯達克指數開盤揚升255.5點或1.56%，報16622.31點。
▲日本央行。（圖／路透）
文／中央社
由於日本央行副總裁表示，在金融資本市場不穩定狀況下不會升息，安撫投資人對利率的擔憂，美股主要指數今天開高、科技股上漲。日本上週意外升息，引發全球市場劇烈波動。
道瓊工業指數開盤上漲232.4點或0.60%，報39230.09點。
標準普爾500指數開盤上揚53.1點或1.01%，報5293.13點。
那斯達克指數開盤揚升255.5點或1.56%，報16622.31點。
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金融股明（8）日有兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834）3檔除權息，其中兆豐金雖有投信買盤力挺，但遭外資大幅調節，今（7）股價全場都在平盤以下游走，棄權賣壓沈重，第一金、台企銀雖同樣面來自外資賣壓，惟皆以上漲作收。
2024-08-07 17:37
台化（1326）今日公布7月營收較上月衰退4.1％，董事長洪福源坦言，6月市場轉淡季，7月更加明顯，預估這樣的市況9月才能夠改善；近期有媒體專題報導呼籲台塑企業不要「低頭撿錢」，洪福源反駁「台化從沒有那麼舒服過」，並秀出數據告訴大家台化努力保護環境，賺正當的錢。
2024-08-07 17:22
PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法人說明會，並公布今年第二季財報。華碩第二季稅後淨利118.04億元，年成長356%亮眼，單季每股淨利（EPS）15.9元，其中，毛利率、營業利益率、淨利率皆寫下「三率三升」亮眼成績。
2024-08-07 17:19
市場日前傳出NVIDIA取消B100並轉為B200A，但根據TrendForce了解，NVIDIA仍目標在2024年下半推出B100及B200，將供應CSPs客戶，也另外規劃降規版B200A給其他企業型客戶，野村證券則指出，這在未來幾季將有利Hopper供應商和設備商，以及CoWoS-S的半導體專業封測廠。
2024-08-07 16:20
台塑四寶今（7）日公告7月營收，四寶7月合併營收為1304.96億元，月增3.1％、年增10.3％；累計今年前7月合併營收為8769.79億元，年增3.1％。其中，台塑及南亞7月營收皆較上月成長，台塑化則看油價下檔有撐。
2024-08-07 16:38
汽車零組件大廠IKKA-KY（2250）今日公告2024年上半年度合併財報，上半年度EPS為3.30元，第二季單季EPS為1.77元，較第一季EPS1.53元成長；第二季毛利率為21%，也較第一季毛利率19%成長，顯示第二季單季各項獲利指標均比第一季營運成長。
2024-08-07 16:25
國際股市面臨賣壓潮，全球投資人損失慘重，對此，國泰投信總經理張雍川7日表示，台股過去第三季大多呈現震盪走勢，此次遇到戰爭、政治及經濟衰退疑慮多個雜訊影響，拉回幅度較預期來得深，投資人應趁此時靜下心來，檢視資產配置，以下月降息機會極大來看，資金應會流入債市，尋找避風港。
2024-08-07 16:02
佳世達（2352）7日舉行第二季法人說明會，進一步說明營運結果及展望。佳世達表示，今年第二季營運較首季升溫，營收和獲利都有所改善，看好下半年景氣緩步復甦，也審慎樂觀，預期今年營收及獲利將優於去年。
2024-08-07 15:38
指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整將於下周二（13日）凌晨公布結果，並於8月30日尾盤生效，統一投顧研究部預期，鈊象（3293）、健策（3653）納入成分股的機率高，但華邦電（2344）、寶成（9904）市值排名落後，需提防遭移除的風險，至於台股權重小幅調降。
2024-08-07 14:09
受到美國股市上揚表現激勵，台股今（7）日開高走高，終場大漲794點來到21295.28點，創史上收盤最大漲點，漲幅3.87％，成交量4433.24億元，指數在本周一重挫後，連2個交易日反彈逾1400點。
2024-08-07 13:39
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