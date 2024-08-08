獨家／塢檔缺稀　三大造船國及亞歐船東競相與台船接洽造新船

▲台船為中鋼運通建造過的21萬噸大海岬型，是下半年接單首選選船型。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

各國造船廠塢位滿檔，新訂單都已排到2028年，台船(2208)近期門庭若市，日本、韓國與中國大陸這三大造船國的船東都要台船報價，亞洲與希臘船東也接洽造船事宜中，目前除了大陸是以郵電聯繫，其他國家船東都派人來台洽商，台船高階透露，目前以21萬噸大海岬型船舶造價最符合台船利益，另甲醇船也是台船積極爭取的目標，下半年應該可以順利接下新訂單。

台船雖然造船工藝良好，早些年也接過不少國際商船訂單，但在韓國與中國大陸陸續建立完整造船供應鏈後，台船因為缺乏國內上下游廠商支援，造船成本變得明顯偏高，很難與國際相競爭。

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而這一波造船熱潮主要是因國際海事組織(IMO)的環保新規要求，加上貨櫃船公司手上資金太多，也需要處理，紛紛投資造船，在貨櫃船公司大量造船之下，其他各型船塢位都遭到排擠。

這次與台船接洽的各國船東，大陸船東要造的是油輪，日本、韓國船東想造散裝船、貨櫃船與油輪，希臘船東談的是散裝船與油輪，亞洲船東不只一家，三型船都在洽談，讓公司內部非常振奮，以台船塢位狀況，最快2026年第四季就可以開始交船，約較三大造船國造船廠提早一年以上交船時間。

台船過去十年很少接散裝船，主要是因該型船造船利潤較貨櫃船低很多，2017年8月，台船接了官股事業中鋼運通4艘21萬噸大海岬型船，當時每艘造價5千萬美元不到，目前造價已經高達8千萬美元，漲幅超過六成，現在變成台船優先考慮接造的船型。

▲台船已建立建造甲醇船能力，現在需要取得建造實績，以利後續接單。（圖／台船提供）

在貨櫃船部分，台船最近一次接單是陽明海運(2609)2018年下單訂造的10艘2800箱貨櫃船，在2021年10月交完；另台船在2021年11月決定自建4艘3000箱貨櫃船，之後萬海航運(2615)決定買下，在去年第四季全部交完。

而貨櫃船東現在訂造新船多數是訂造替代燃料船，台船陸續與LR勞氏船級社及DNV挪威船級社完成甲醇貨櫃輪燃料供應系統之概念驗證，今年5月與DNV合辦航運研討會，發表甲醇雙燃料船舶整合解決方案，現在缺的就是造船實績，必須跨出第一步，以利未來接造甲醇船，因此公司也將優先考慮接造甲醇雙燃料船。

台船這幾年主要建造艦艇、油輪與緝私艦與配合風電的大型浮吊船等，以及承包風電與石化儲槽等業務，但因艦艇編列預算需時，台船需要商船填補空檔，近年國外船東頻頻詢價，台船都因成本偏高難以取得訂單，現在隨著船價一再拉高，讓台船有了接單的條件。

不過台船高階指出，台灣是海島國家，政治環境特殊，造船產業應視為國安產業，基於長遠考量，行政院今年上半年已指示經濟部國營司研擬造船獎勵方案，希望政府能儘早訂出獎勵辦法，以利我國造船業長遠發展。

台船昨(7)日公布第2季財報，單季稅後虧損2.24億元，EPS-0.18元，累計今年上半年虧損5.66億元，EPS-0.45元，與去年同期虧損26.67億元相較，減虧78.78%。

台船過去幾年承造的一些原型艦，因為建造難度高，缺乏學習曲線，已致付出不少學習成本，無法像早年承造系列商船那樣駕輕就熟，單位成本也低，現在累積了不少潛艦建造經驗，商船造價也恢復到成本價之上，公司最艱困的時期已過，待下半年簽下新的商船訂單，業績也將日益提升。