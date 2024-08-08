AI股見利多！英業達7月營收「創單月新高」　伺服器暢旺下半年

▲英業達7月繳出的亮麗營收成績。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

伺服器主板廠英業達（2356）公布7月營收555.33億元，月增9%，年成長32.8%，創下單月歷史新高紀錄；累計今年前7個月營收3,401.98億元，年成長16.2%，同寫新猷。英業達董事會將於8月13日決議第二季財報，屆時將釋出第三季及下半年展望。

受惠品牌客戶布局商務換機潮、電競筆電拉貨動能，英業達筆電出貨量不但在第二季繳出淡季不淡的490萬台，進入第三季旺季更展現強勁水準，7月筆電出貨達到170萬台，年增13.33%。

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至於伺服器表現，一般通用型伺服器的需求回溫，AI伺服器訂單在GPU供料順暢之下也愈來愈暢旺，挹注英業達業績利多，推升單月營收寫新高。值得注意的是，輝達（NVIDIA）H系列產品出貨量逐季成長，以及下半年啟動Blackwell系列產品，預期全年將可望見到年增20%。

英業達是AI概念股指標之一，隨著7月繳出的亮麗營收成績，外界也好奇「AI伺服器市場」實質利多如何。不過英業達目前正處緘默期，預計於8月13日公布第二季營運成果，屆時也會揭曉上半年財報細節及下半年展望。

對於後市出貨情形，英業達日前預期，第三季筆電出貨動能比起第二季而言，應可持平或小幅增長，伺服器也會季季成長；今年營運表現有機會逐季成長。