00940填息達陣！AI機器人「有4檔飆漲停」　妖股也大漲逾9%

▲台股開高走高，大漲655點。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股9日開高走高，早盤指數以21,212點開出，突破半年線，最高上漲至21525.45點，上漲655點，漲幅逾3%。另外，「權值三王」也同步彈升，值得注意的是，「AI機器人概念股」中，更有4檔個股亮出漲停燈，日前被市場稱為「妖股」的慧友（5484）也一度飆漲9%，受投資人矚目。

觀察權值股早盤漲跌情形，台積電（2330）重返900元關卡，開927元，漲幅逾3%；鴻海（2317）也大漲逾4%；聯發科（2454）開盤漲逾3%。另外「金控雙雄」富邦金（2881）、國泰金（2882）強漲逾4%，大盤開高走高。

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另觀察「AI機器人概念股」，其中，羅昇（8374）開盤20分鐘後，即攻上漲停價133元；穎漢（4562）也同步亮漲停鎖在76.2元；所羅門（2359）也攻上漲停167元；聯策（6658）亮漲停至71.2元；昆盈（2365）、和椿（6215）大漲逾9%一度挑戰漲停；盟立（2464）也一度漲8.8%，漲勢皆受投資人關注。

另一方面，擁有近93萬名受益人的「高股息ETF」元大台灣價值高息（00940）掛牌後第二次除息，每單位預計配息金額為0.05元，除息參考價9.33元；8月9日在台股大漲之下，以9.4元開出，最高觸及至9.45元，也順利完成填息，將在9月2日領息。