外送平台結合案　勞動部：與工會共識應列審查必要條件

▲Uber Eats、foodpanda兩大外送平台結合案受矚目。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

兩大外送平台結合案受矚目，公平會今天舉行台北場公聽會，聆聽各方意見。勞動部表示，外送平台與外送產業工會於勞動部對話平台達成共識後，應將此共識內容函報公平會，建議公平會將此作為審查必要條件之一，如果沒有達成共識，不宜進入審查程序。

外送平台業者UberEats宣布收購台灣foodpanda，由於市占率高、外送員人數龐大，且牽涉餐廳、消費者權益，此案高度受到社會矚目。 公平會先前已在台中、高雄、宜蘭辦過公聽會，今天辦理台北場公聽會，是規模最大的場次，邀請5個政府機關單位，62個餐廳、外送員等公協會及相關團體等參與。

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外送平台結合案消息一出後，台灣外送產業權益促進聯盟提出7項訴求，包括外送員的停權機制要透明，要求報酬有保障，喊話跟外送平台簽訂定型化契約，以及要求平台要為外送員提供全時段保險；店家部分，希望抽成有上限確保店家合理利潤，消費者部分，希望平台提供地圖式點餐功能，並提供真人客服。 而後勞動部多次召開與工會、業者的三方對話平台會議，希望凝聚共識。

勞動部代表今天表示，兩大外送平台結合後，由於市占率極高，外送員很可能失去議價能力，此外，明確救濟管道也很重要，若發生單一業者片面終止合約，且相關申訴程序不透明，將影響外送員生活。

勞動部期待外送平台能與工會儘速達成共識，並建議公平會，外送平台業者應把於勞動部對話平台達成的共識函報公平會，公平會將此列為審查的必要文件之一，如果業者沒有與工會達成共識，不宜進入審查程序。

行政院消保處代表則指出，兩大外送平台結合後，對消費者有3大面向的影響，一是結合後，平台業者主導性強大，可能削弱消費者選擇權，導致消費者被迫接受不利條件，如外送服務費調漲；二是會員既有優惠權益是否存續；三是合作店家若成本被提高，是否轉嫁至消費者。

利害關係人方面，全國外送產業工會、地方外送產業工會及職業工會、連鎖加盟促進協會等均有派代表出席，並指出目前外送平台沒有主管機關，相關問題繁雜，希望至少要有專法規範，否則非常混亂。 會中有團體代表指出，在有外送專法的保障之下，可以支持合併，如果沒有專法，但外送員運價可由相關公會訂定，也能夠接受，目前卻是缺乏專法及相關機制保障，不利外送員及消費者權益。

法界人士則表示，放眼國外經驗，東南亞市占率極高的平台業者Grab傳出有意收購foodpanda業務，遭新加坡公平法主管機關競爭與消費者委員會盯上，而後交易案告吹，沙烏地阿拉伯競爭法主管機關也禁止Delivery Hero與The Chefz合併案結合申報；從上述案例可看出，國際對數位市場競爭管制態度非常審慎，建議公平會仔細研究國際案例跟監管經驗，綜合評估。

公平會官員表示，今天是公聽會，性質是廣納各界意見，綜整之後會轉給委員會參考；至於兩大外送平台結合案進度，目前尚在補件階段，待文件齊備後，才會正式進入審議程序。