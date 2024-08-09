以伊停火談判估困難度高　航商預劃荷莫茲海峽封閉應對方案

▲荷莫茲海峽如果遭到封閉，估計中東海灣國家貨載勢必遭到嚴重積壓。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

今(9)日法新社報導，以色列與伊朗本月15日有望恢復加薩停火談判，但因哈瑪斯與真主黨領導遭暗殺，談判困難度頗高，相關船公司都在研究伊朗控制的荷莫茲海峽如果遭到封閉，船隻無法進入中東主要港口時的應對方案，但也指出屆時海灣國家貨載勢必遭到嚴重積壓。

CNN報導分析，哈瑪斯在哈尼雅遭暗殺後，立即宣布作風更加強硬的主戰派辛瓦(Yahya Sinwar)將出任新領袖，令談判難度加大；另真主黨最高指揮官舒克爾(Fouad Chokr)在哈尼雅遇刺前遭到暗殺，增加了黎巴嫩民兵組織採取行動的可能性。美國官員對於真主黨採取行動的擔憂高於伊朗。

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中東情勢會如何變化很難掌握，韓國Naver報導指出，泛韓物流(LX Pantos)表示如果商船無法通過霍爾木茲海峽進入沙烏地阿拉伯達曼港、杜拜傑貝阿里港、鄰國阿曼塞拉萊港和富查伊拉港等，會考慮停靠阿拉伯聯合大公國(UAE)港口，經由鐵路或卡車運輸至杜拜，再透過駁船運往海灣地區，但估計貨載可能會出現嚴重積壓，卡車、鐵路和支線運輸空間將出現短缺，運輸成本與運送時間可能會超過預期。

陽明海運則表示替代港口還在研究，但也要取決於是否有駁船可用，至於如果沒有駁船是否會暫時停收，還是會改卸在東南亞港口，公司方面未做回覆。外籍船公司高階則指出，如果找不到駁船，且駁船運力有限，船公司比較可能的做法是將貨先卸在新加坡、巴生港等東南亞主要轉運港，印度港口估計是承受不了這些轉口貨的。