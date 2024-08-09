中國信託獲亞太暨台灣永續行動獎17項大獎　居金融業之冠

▲中國信託獲「2024亞太暨台灣永續行動獎」與「2024 第八屆台北金鵰微電影展」獎項肯定。

圖、文／中國信託提供

中國信託金融控股公司致力實踐聯合國永續發展目標，旗下子公司中國信託商業銀行、台灣人壽保險公司及中國信託文教基金會，勇奪「2024亞太暨台灣永續行動獎」5項金獎、4項銀獎及8項銅獎，共17項大獎，獲獎數居本屆金融業之冠。中國信託金控另以《路邊一所夢想下》等4部影片於超過180部參賽作品中突圍，囊括「2024第八屆台北金鵰微電影展」永續微電影白金、金、銀及銅獎等4項大獎。

財團法人台灣永續能源研究基金會以「潮·永續」為主題，舉辦「2024第三屆亞太永續博覽會」，推動臺灣邁向永續發展，同時「2024亞太暨台灣永續行動獎」與「2024第八屆台北金鵰微電影展」頒獎典禮，由中國信託銀行國際事務最高顧問暨中信文教基金會董事長馮寄台、中信銀行個金作業暨資訊處處長蕭重建資深副總經理及台灣人壽公關部部長孫紀蘭副總經理出席領獎。

《單親媽媽遇見信扶「揉」出新人生》、「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」影片《Dream Big 敢夢》，以及中信金控《永續金融 淨無止境》影片榮獲「2024第八屆台北金鵰微電影展」白金、金、銀及銅獎殊榮。