ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中國信託以守護客戶資產為己任　善化分行行員獲行政院表揚

▲▼中國信託以守護客戶資產為己任善化分行臨櫃行員獲臨櫃關懷提問成效優異基層行員。（圖／業者提供）

▲中信銀行廖姓同仁（右）阻詐有成，由行政院院長卓榮泰（左）親自頒發「臨櫃關懷提問成效優異基層行員」殊榮。（圖／中信銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）積極配合政府打擊詐欺，預防及遏止不當利用金融從事詐欺犯罪，保障民眾權益，2023年臨櫃攔阻金額較2022年成長10%，新增警示帳戶數較2022年減少近25%，且今年上半年較前一年同期減少5%，防詐成效顯著。中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（簡稱「銀行公會」）特別於今（5）日舉辦「金融反詐高階論壇」，邀請中國信託銀行分享臨櫃阻詐以及金檢聯手科技防詐成功推出「雷霆專案」執行現況，亦由行政院院長卓榮泰公開表揚中信銀行善化分行廖姓櫃檯行員以臨櫃關懷提問方式，成功攔阻25件民眾被詐害案件之善行，肯定第一線櫃檯行員克盡職守、守護客戶資產的貢獻。

「金融反詐高階論壇」特別邀請中信銀行洗錢防制部部長郭玟君協理分享中信銀行於防制詐騙的努力，郭玟君協理說明，中信銀行秉持「待客如親、同理同心」的信念推動防詐文化，建立「神盾聯防機制」，在「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線上，應用大數據資料分析歸納出300項防詐表徵，找出詐騙帳戶的潛在關聯帳戶，提供大廳人員於KYC（Know Your Customer）過程中掌握客戶交易風險，啟動對應防詐機制，加速對異常交易的判斷與聯防力。

▲▼中國信託以守護客戶資產為己任善化分行臨櫃行員獲臨櫃關懷提問成效優異基層行員。（圖／業者提供）

▲中信銀行洗錢防制部部長郭玟君於「金融反詐高階論壇」中，分享銀行業防制詐騙的管理措施與成效。（圖／中信銀行提供）

此外，中信銀行2023年攜手內政部警政署建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，全臺超過7400臺中國信託ATM皆加入連線懲詐行列，詐騙集團車手若於中國信託ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位機制；亦與臺灣高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作，有別於以往有受害者始可報案，分行遇疑似詐騙集團車手或被害人至臨櫃辦理業務，可即時啟動預警聯防措施，主動通報當地刑事警察大隊或地方檢察署。今年更進一步與新北、臺北地方檢察署攜手推動「雷霆專案」，以去識別化之人頭帳戶名單，運用中信銀行數位科技發展詐騙預警偵測機制，以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，從源頭阻斷詐騙金流。

值得一提的是，活動中亦表揚中信銀行第一線臨櫃行員勇於阻詐的義舉，本次得獎的廖姓同仁服務於中信銀行善化分行，2023年成功攔阻25件民眾被害案件，阻詐金額超過新臺幣1900萬元，廖姓同仁指出，於受理客戶開戶、匯款或辦理高風險交易，如約定網路銀行轉帳帳號、調高ATM提領額度或網銀轉帳額度等，都會特別提高警覺，關懷客戶是否清楚交易內容與必要性，若客戶有疑似被詐騙的可能，臨櫃行員適時介入，就有機會遏止不法情事。

最令廖姓行員印象深刻的是，曾有約莫60歲的婦人臨櫃提領現金90萬元，用途是兒子結婚宴客金，觀察婦人的神情緊張，探詢過程中雖能應對回答，但發現婦人手機保持通話，通報警方到場後婦人才透漏接獲電話通知涉及洗錢案件，要提領帳戶款項交付給「假檢察官」保管，最後成功攔阻，廖姓行員謙虛地表示身為銀行從業人員，未來仍將堅守崗位，配合主管機關打造更全面的防護網，共同打擊詐騙，守護客戶資產。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施

台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施

台股「黑色星期一」重殺1807點，失守2萬大關，證交所總經理簡立忠今（5）日急召開記者會向外喊話，台股下跌有2大特性，一是亞股走跌；第二則是美股重挫與中東情勢緊張造成。不過遭媒體詢問有任何救市措施，簡僅以「目前沒有要推出配套措施，會高度警戒觀察」回應。

2024-08-05 15:33
台股明天還殺？台指期首見跌停鎖死　指數摜至19374點

台股明天還殺？台指期首見跌停鎖死　指數摜至19374點

台股今（5）日收跌1807..21點，以19830.88點作收，台指期也跟殺，收跌2152點，摜殺至19374點跌停鎖死。

2024-08-05 14:22
史上最慘！台積電跌88元收815　台股大跌1807點來到19831

史上最慘！台積電跌88元收815　台股大跌1807點來到19831

由於美國股市表現不佳，台股也受到拖累，今（5日）台股開低走低，終場大跌1807點來到19830.88點，跌幅8.35％，成交量6407.93億元。

2024-08-05 13:36
台股重殺逾1700點　經長郭智輝：全球股災「大家要有準備」

台股重殺逾1700點　經長郭智輝：全球股災「大家要有準備」

美股大跌，台股今（5）日大血洗，盤中一度重殺逾1700點，失守2萬點關卡，亞洲股市也一片慘綠，對此，經濟部長郭智輝表示，對於全球股災，大家要有準備，這是全球景氣的一部分，且環境變動也會影響景氣。

2024-08-05 10:02
殺紅眼！鴻海、群創、友達盤中亮燈跌停　台積電守不住也跌停

殺紅眼！鴻海、群創、友達盤中亮燈跌停　台積電守不住也跌停

台股今日上演大屠殺，台積電（2330）開低走低，最後仍亮燈跌停，下跌90元至813元，指數也重挫超過1800點。

2024-08-05 13:29
台積電盤中跌停！單日跌90元破紀錄　市值蒸發逾2兆

台積電盤中跌停！單日跌90元破紀錄　市值蒸發逾2兆

台股遭血洗，台積電（2330）成為空頭攻擊重心，近收盤前33分鐘亮燈跌停，單日下跌90元，市值蒸發逾2.33兆元，創史上最慘紀錄。

2024-08-05 13:06
台股殺1700點經長郭智輝喊「要有準備」　00940刷8.92元新低價

台股殺1700點經長郭智輝喊「要有準備」　00940刷8.92元新低價

台股今（5）日盤中重挫逾1700點，經濟部長郭智輝發言喊「大家要有準備」進一步打擊多頭士氣，至10點20分左右，245家上市公司摜至跌停，元大台灣價值高息ETF（00940）爆出逾30萬張大量，刷8.92元掛牌以來新低價。

2024-08-05 10:35
股后世芯-KY摜跌停　一張現賠23萬

股后世芯-KY摜跌停　一張現賠23萬

台股今日上演大逃殺！開盤重挫逾千點，盤中更一度跌破2000點來到19926.66點，跌幅超過1700點，其中高價股更是一片倒，其中世芯-KY（3661）今日開盤即打入跌停鎖死，下跌230元，等於一張就賠23萬元，讓不少投資人心在淌血。

2024-08-05 10:28
台股一度失守2萬！狂摔1700點逼近熊市　鴻海等245家公司盤中跌停

台股一度失守2萬！狂摔1700點逼近熊市　鴻海等245家公司盤中跌停

受歐美日股重挫影響，台股今（5）日在權值股鴻海（2317）、台積電（2330）帶頭殺之下開盤1小時盤中重挫逾1700點，最低報19926.66點，與7月11日刷歷史最高價24416.67點相較，跌幅超過18.39%，若跌逾2成將被認定為進入熊市，投資人搖頭。

2024-08-05 10:03
快訊／台股大屠殺！台積電殺60元至843　指數血洗逾1300點

快訊／台股大屠殺！台積電殺60元至843　指數血洗逾1300點

受美日股市重挫影響，台股今（5日）開盤重挫逾千點，台積電（2330）開盤狂殺60元至843元，900元大關守不住；指數殺逾1300點刷史上最大盤中跌點紀錄。

2024-08-05 09:06

讀者迴響

熱門新聞

台股重殺逾1700點　經長郭智輝：全球股災「大家要有準備」

台股明天還殺？台指期首見跌停鎖死　指數摜至19374點

0056、00878、00919超狂加薪表公開！　不到105萬月領1萬

仰德集團感謝各界關心　第4代許家鈞告別式圓滿結束

快訊／台股大屠殺！台積電殺60元至843　指數血洗逾1300點

台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施

台股狂殺莊家出包！永豐金證系統異常一度不能交易　盤後展開調校

美股再倒！蘋果盤前跌6％　NVIDIA失守百美元

台股殺1700點經長郭智輝喊「要有準備」　00940刷8.92元新低價

台股不妙！日股開盤狂殺2千點　東証指數觸發熔斷

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366