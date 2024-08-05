中國信託以守護客戶資產為己任　善化分行行員獲行政院表揚

▲中信銀行廖姓同仁（右）阻詐有成，由行政院院長卓榮泰（左）親自頒發「臨櫃關懷提問成效優異基層行員」殊榮。（圖／中信銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）積極配合政府打擊詐欺，預防及遏止不當利用金融從事詐欺犯罪，保障民眾權益，2023年臨櫃攔阻金額較2022年成長10%，新增警示帳戶數較2022年減少近25%，且今年上半年較前一年同期減少5%，防詐成效顯著。中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（簡稱「銀行公會」）特別於今（5）日舉辦「金融反詐高階論壇」，邀請中國信託銀行分享臨櫃阻詐以及金檢聯手科技防詐成功推出「雷霆專案」執行現況，亦由行政院院長卓榮泰公開表揚中信銀行善化分行廖姓櫃檯行員以臨櫃關懷提問方式，成功攔阻25件民眾被詐害案件之善行，肯定第一線櫃檯行員克盡職守、守護客戶資產的貢獻。

「金融反詐高階論壇」特別邀請中信銀行洗錢防制部部長郭玟君協理分享中信銀行於防制詐騙的努力，郭玟君協理說明，中信銀行秉持「待客如親、同理同心」的信念推動防詐文化，建立「神盾聯防機制」，在「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線上，應用大數據資料分析歸納出300項防詐表徵，找出詐騙帳戶的潛在關聯帳戶，提供大廳人員於KYC（Know Your Customer）過程中掌握客戶交易風險，啟動對應防詐機制，加速對異常交易的判斷與聯防力。

▲中信銀行洗錢防制部部長郭玟君於「金融反詐高階論壇」中，分享銀行業防制詐騙的管理措施與成效。（圖／中信銀行提供）

此外，中信銀行2023年攜手內政部警政署建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，全臺超過7400臺中國信託ATM皆加入連線懲詐行列，詐騙集團車手若於中國信託ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位機制；亦與臺灣高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作，有別於以往有受害者始可報案，分行遇疑似詐騙集團車手或被害人至臨櫃辦理業務，可即時啟動預警聯防措施，主動通報當地刑事警察大隊或地方檢察署。今年更進一步與新北、臺北地方檢察署攜手推動「雷霆專案」，以去識別化之人頭帳戶名單，運用中信銀行數位科技發展詐騙預警偵測機制，以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，從源頭阻斷詐騙金流。

值得一提的是，活動中亦表揚中信銀行第一線臨櫃行員勇於阻詐的義舉，本次得獎的廖姓同仁服務於中信銀行善化分行，2023年成功攔阻25件民眾被害案件，阻詐金額超過新臺幣1900萬元，廖姓同仁指出，於受理客戶開戶、匯款或辦理高風險交易，如約定網路銀行轉帳帳號、調高ATM提領額度或網銀轉帳額度等，都會特別提高警覺，關懷客戶是否清楚交易內容與必要性，若客戶有疑似被詐騙的可能，臨櫃行員適時介入，就有機會遏止不法情事。

最令廖姓行員印象深刻的是，曾有約莫60歲的婦人臨櫃提領現金90萬元，用途是兒子結婚宴客金，觀察婦人的神情緊張，探詢過程中雖能應對回答，但發現婦人手機保持通話，通報警方到場後婦人才透漏接獲電話通知涉及洗錢案件，要提領帳戶款項交付給「假檢察官」保管，最後成功攔阻，廖姓行員謙虛地表示身為銀行從業人員，未來仍將堅守崗位，配合主管機關打造更全面的防護網，共同打擊詐騙，守護客戶資產。