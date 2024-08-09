台股周K線收紅「短線反彈有望」　美選前回檔機率較大仍要小心

▲台股周K線逆轉收紅，並留下長長下引線，中止連4黑窘境。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

在美國初領失業救濟金人數大幅下滑、美國聯準會（Fed）放鴿，美股大漲激勵台股9日多方氣勢大增，終場指數大漲598.9點，漲幅2.87%，收在21,469點，回升至半年線；觀察單周情形則下跌169.09點，周線跌幅收斂至0.78%，不過周K線逆轉收紅，並留下長長下引線，中止連4黑窘境。

觀察三大法人動向，本周外資續賣715.47億元，連續賣超周數上升至第5周；自營商更是加重調節力道，單周賣超885.37億元，再改寫單周賣超金額之最，連續11周站在賣方；僅有投信法人連續10周力挺台股，買超金額擴大至539.97億元，金額為今年來第3高。三大法人合計賣超再度破千億元，達1,060.86億元。

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PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，本周大盤在震盪中逐步回穩，不少回檔後評價面具吸引力之個股開始吸引資金低接，研判最恐慌時期應已過去，在美國公布最新初領失業金人數創一年多來最大降幅，加上日圓止升回貶，降低全球資金去槓桿壓力，搭配外資空單回補、融資餘額大減，台股也順勢回到半年線之上，已見止跌契機。

柯鴻旼分析，統計顯示，每當台股出現短線急跌後半個月，指數出現反彈的機率達7成之上，反而可以逢低承接業績成長、評價合理、具產業領導優勢的優質科技股，並進行汰弱留強。

另根據財政部最新公布海關進出口統計，在高效能運算與AI商機持續成長之下，7月出口值連9紅，創史上單月次高，而下半年又是出口旺季，未來展望仍相對樂觀。

對於台股下周表現，柯鴻旼指出，MSCI季度調整將於8月13日公布結果，在法人資金動向、地緣政治考量、亞股相對表現等多面向研判，權重向上機率較低，不過觀察近年MSCI對台股的影響性持續下降，左右台股走勢的主因仍為企業獲利趨勢、經濟基本面變化、投資氛圍等。

柯鴻旼也提醒，由於市場對於美國經濟是否進入衰退、以及美國總統選舉等不確定性仍存，AI指標股輝達（NVIDIA）晶片也意外出現延遲出貨，加上回顧歷次美國總統大選前2至3個月美股回檔機率較大，第三季台股上方壓力仍不能大意，須待時間逐步整理化解，面臨反覆震盪打底來化解套牢賣壓，預料短線將以橫向整理為主。