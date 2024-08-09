揚秦H1每股賺2.63元寫新高　7月營收年增16％

▲麥味登。（圖／揚秦提供）
記者廖婕妤／台北報導
麥味登母公司揚秦（2755）今日公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為11.83億元，年增15.81％，稅後淨利為0.79億元，年增26.15％，EPS為2.63元，寫下同期新高；7月受惠暑假旺季，單月營收2.23億元，年增16.85％，累計前7月營收為14.06億元，年增15.93％，都寫下同期新高。
揚秦總經理林麗玲表示，餐飲業暑期旺季帶動營收持續攀升，揚秦主力品牌「麥味登」受惠於學生族群放暑假，同步推升門市平日早午餐時段的來客數與客單價，雖然因凱米颱風致使部分門市營業天數減少，但仍不影響營運成績，商品銷售暢旺。上半年度各品牌海內外拓點有成，連鎖加盟雙引擎「麥味登」全台積極展店，「炸雞大獅」則著重東協國家的布局與發展，持續帶動整體營收攀高，再創佳績。
展望後市，林麗玲指出，隨著揚秦多品牌經營，門市店數持續增多，為符合未來營運規劃，揚秦將於桃園市龍潭區成立北區第二物流倉庫，佔地逾1000坪，以擴增商品儲運與配送效率，預計於今年底前啟用。
火鍋品牌「涮金鍋」第3家門市將設立於桃園市楊梅區，門市空間約140坪，預計9月下旬開幕。截至目前，「麥味登」總店數867家，「炸雞大獅」海內外店數112家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數5家，「涮金鍋」店數2家。
讀者迴響