群聯7月營收47.06億元　年增39%

▲群聯電子執行長潘健成。(圖/記者高兆麟攝)

記者高兆麟/綜合報導

NAND控制晶片大廠群聯電子 (8299) 今日公佈7月合併營收為47.06億元,年成長達39%;全年度營收累計至7月份達371.27億元,年成長達58%,為歷史同期營收次高。

群聯2024年全年度累計至7月份之 PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增率與整體 NAND 儲存位元數總出貨量的年成長率 (Bit Growth Rate) 分別達到40%與48%,均為歷史同期新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群聯電子執行長潘健成表示,6月份的台北國際電腦展Computex期間,群聯展出PASCARI企業級 SSD 以及獨家專利 aiDAPTIV+方案,已逐漸在市場上產生知名度以及出貨貢獻營收獲利,因此,即便近期 Retail 零售市場需求緩慢以及 7 月底的颱風造成些微的出貨影響,但整體而言群聯依舊維持相對穩健的營運。

潘健成也指出,本周是全球最主要的 NAND 儲存產業展覽 FMS (the Future of Memory and Storage),群聯也於展會中推出最新技術,包含最高可達61.44TB 容量的新款 Pascari D 系列 D200V 資料中心固態硬碟解決方案、「aiDAPTIV+」最新全方位的地端生成式 AI 解決方案軟體「Pro Suite」、全球首款專為PC OEM 打造的 PCIe 5.0 DRAM-Less Mainstream SSD 控制晶片 E31T 等,均獲得市場極高的關注,預計也將正面挹注未來的營收獲利。