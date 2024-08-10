泰國製造業風雨飄搖　謝金河：東協複製台灣傳產困境

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書表示，政府推動新南向政策多年，也到檢視政策的十字路口，因整個東恊市場像是台灣傳統產業的翻版，產業、經濟正在面臨嚴峻考驗，其中泰國製造業風雨飄搖，泰股持續探底創新低。

以下是謝金河臉書內容：

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東恊正在複製台灣傳統產業的困境。

這些年，台灣的傳統產業從石化，水泥，鋼鐵等都遭到中國產能過剩的極度殺戮，最近有媒體說台塑集團面臨七個中國王永慶的威脅，其實這個現象我已經講了三年。

把台灣傳統產業放大版來看，整個東恊市場更像是台灣傳統產業的翻版，最近媒體報導最多的是泰國。香港信報把東恊幾個比較重要的股市市值變化列出一張線圖，從2018年迄今，大多數國家都在原地踏步。

最近香港經濟通有一則報導：葉倫預言成真，泰國製造業風雨飄搖！過去泰國一直是日本汽車製造的生產聚落，這些年，葉倫推動友岸外包，泰國也被視為首選的國家之一，尤其是從中國移出的科技業。

去年我去看泰金寶，泰鼎，JPP，泰金，泰達電，感覺泰國會是這一波產業聚落移動的大贏家。可惜的是泰國大選後，不良的政治體制逐漸把泰國往下帶，在全球經濟選邊的路上，泰國率先站出來表達加入金磚國行列，泰國全力擁抱中國。

在轉業發展的十字路口，泰國其實可以成為印刷電路板，電子組裝的重要生產聚落，尤其是泰達電在泰國市值一度逾一兆泰銖，正好可以為泰國產業扮演領頭羊角色，可惜泰國投向中國，現在中國產業的殺戮正席捲泰國。

今年上半年，泰國對的貿易逆差高達199.67億美元，今年泰國製造業有超過2000家收攤泰國的傳統製造業，尤其是汽車零件製造商都受到中國產業內捲的壓力。

今年全球股市都有亮眼表現，但泰國卻一蹶不振，持續探底創新低。這些年，台灣推動新南方，也到檢視政策的十字路口。東恊各國親中，產業，經濟正在面臨嚴峻考驗！

