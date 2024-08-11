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600萬卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

▲台新銀行。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台新銀行。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

刷卡賺現金回饋愈來愈困難，台新銀公告，自10月起，舉凡在YouTube、Apple等5大網路平台刷卡消費，皆不計入現金回饋；業界推算遊戲規則變動後，先後將有逾600萬卡友受到影響。

台新銀指出，自10月1日起刷卡消費，現金回饋、點數、里數及廠商回饋幣別（例如：街口幣、遠傳幣、燦坤K幣、Gogoro Rewards 點數皆不列入回饋，另外，5大類交易也不在回饋計算範圍內，包含：

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1、YouTube

2、Spotify

3、TikTok

4、Apple媒體服務 (即消費明細含「APPLE.COM/BILL」者。為從 Apple 購買/下載/授權/租借/訂閱之交易或服務，例如：iTunes、iCloud、App Store、Apple Arcade、Apple Books、Apple Fitness+、Apple Music、Apple News、Apple News+、Apple One、Apple Podcast、Apple Podcast 訂閱、Apple TV、Apple TV+、Apple TV Channels、Game Center..等)

5、Google產品或服務 (即消費明細含「Google」者。例如：Google Play、Google Drive..等)

台新銀指出，旗下太陽/玫瑰卡-天天刷/大筆刷方案目前已排除相關現金回饋方案，這次現金回饋權益調整則以其餘信用卡為主。由於台新銀太陽、玫瑰卡發行量合計不到50萬卡，這次公告後受影響卡友應有600萬張以上。

3銀行優惠戰年底前續行

雖然台新銀影音消費現金回饋縮水，但包括凱基銀、華南銀、合庫銀等3家銀行對影音平台刷卡現金回饋持續到年底有效。

凱基銀公告，至年底前，持魔Fun卡在影音平台用信用卡消費滿額享 Netflix、Spotify、Youtube、KKBOX、KKTV、Disney+ 50%現金點回饋，當期回饋上限150元。

華南銀的ｉ網購生活卡VISA品牌加碼網購1%現金回饋，累計最高回饋率為3.5%，7月帳單交易適用原2.5%回饋、上限250元，8月起加碼幅度則來到1%、上限100元。

合庫銀卡娜赫拉小動物信用卡則是維持年底前最高現金回饋率合計11%的機制，其中1%國內、外一般消費回饋金1%，無最低門檻，指定消費項目中尚未排除YouTube等網購通路。

另外，合庫銀針對當期帳單新增一般消費達2999元以上，當期享「三大通路加碼10%回饋」資格（含行動支付、綠能通路、遊戲影音通路），每項通路上限100元，每卡總回饋最高300元。

其中在遊戲影音通路現金回饋上，合庫銀強調，包括Nintendo、PlayStation、KKBOX、Netflix、Spotify、 Youtube Premium、Disney+。

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關鍵字： 信用卡現金回饋華南銀合庫銀台新銀凱基銀

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