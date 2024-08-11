英特爾年度創新論壇延至2025舉行　專注裁員

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）資料照。（圖／記者楊絡懸攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國半導體大廠英特爾（Intel）在財報不如預期、裁員萬人的利空後，再度出現壞消息，多家外媒報導，英特爾已確定9月創新研發大會（Intel Innovation 2024）暫停舉辦，目前傾向2025年才會召開。

《Tom's HARDWARE》、《彭博社》等多家外媒披露，英特爾在一份聲明中寫道：「經過仔細考慮，我們決定將 9 月由英特爾主辦的英特爾創新活動推遲到 2025 年。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

外媒指出，這場活動原本預定在美國加州聖荷西風光舉辦，隨著財報、裁員等利空消息生變。

英特爾的聲明提及 「在2024 年剩下的時間裡，我們將繼續透過英特爾連接和英特爾人工智慧高峰會活動在全球舉辦規模更小、更有針對性的活動、網路研討會、黑客馬拉松和聚會，並出席其他行業活動。」

鑑於其財務業績以及 2024 年下半年的前景比預期更具挑戰性，該公司必須做出一些艱難的決定，因為它繼續「調整我們的成本結構並尋找評估我們如何重建製程技術領先地位的可持續引擎。」

值得注意的是，英特爾行銷部門即將大幅裁員，這使得組織大型活動變得困難，該公司可能根本沒有足夠的人員來舉辦大規模的活動。

雖然英特爾的創新活動對於分析師、客戶和開發人員來說非常重要，因為他們可以從公司了解更多有關其未來計劃的信息，獲得實踐經驗，並討論如何使用英特爾的技術，但這些活動並不完全適合大型產品與當天稍後的英特爾開發者論壇 (IDF) 不同。市場解讀，這是英特爾的狀態更新和下一代產品的演示，例如展示運行其 2025 Panther Lake CPU 的 PC。

不過，英特爾尚未宣布其有關筆記型電腦 Core Ultra 系列 2「Lunar Lake」處理器（表定於 9 月初宣布）、桌上型電腦 Arrow Lake CPU 以及 Xeon 6「Granite Rapids」和適用於資料中心的Xeon 6「Sierra Forest」等產品上市期程也暫時沒有任何變動。