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專訪／驗船中心董座謝謂君：航運產業的綠色革命正在發生

▲驗船中心董事長謝謂君(右)與執行長鄭志文(左)談替代燃料。（圖／驗船中心提供）

▲驗船中心董事長謝謂君(右)與執行長鄭志文(左)談實現淨零排放的多元業務發展。（圖／驗船中心提供）

文／張佩芬

當世界各國紛紛喊出減碳承諾，台灣為順應國際潮流，先於2015年通過《溫室氣體減量及管理法》，隨後在2022年將其修正為《氣候變遷因應法》，以降低與管理溫室氣體排放，為妥適減緩及因應氣候變遷的影響，總統賴清德在今年的世界地球日，宣告啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能與海洋能等再生能源的推動，財團法人驗船中心(CR)已深耕再生能源領域多年，董事長謝謂君特別接受ETtoday專訪，詳談做為船舶與海事工程技術最深厚的本國檢驗機構，CR如何協助政府發展綠色技術及綠色產業，實現淨零排放的最後一哩路。

謝謂君指出，隨著聯合國國際海事組織(IMO)宣告溫室氣體排放策略，規劃於2030年前減排至少20%，2040年前減排至少70%，2050年達成淨零碳排，並預告將開徵海運碳費，縱使各國對於碳費價格與徵收方式尚未獲得共識，但藉由徵收碳費推動淨零碳排的趨勢不變；另依歐盟(European Union)決議，航運公司必須針對行經歐盟港口之航程購買碳排額度，自今年開始購買40%碳排額度、2025年增加至70%，至2026年，凡在歐盟範圍航行的船舶，須對全部碳排放量付費，上述決議加速航運產業正視碳排減量，一場航運產業的綠色革命正在發生。

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謝謂君表示，全球前20大貨櫃航商中，我國長榮、陽明及萬海便占有三席，整體運能約佔全球10%，航運產業在台灣是不可或缺的經貿角色，為及早因應國際這波減碳趨勢，CR數年前已著手船舶零碳燃料供應系統相關研究，如液化天然氣(LNG)、甲醇、氫氣與氨氣等各種替代燃料，其中甲醇因常溫狀態可液化儲存而成為較多人青睞的替代燃料選項，而氫氣零碳排放的效果最好，也是各國未來佈局綠色能源主要選項之一。

▲台灣參訪團於蔚山示範城市之船用加氫站前合影。（圖／驗船中心提供）

▲台灣參訪團於蔚山示範城市之船用加氫站前合影。（圖／驗船中心提供）

執行長鄭志文補充，CR今年藉由參訪南韓氫能源發展重鎮蔚山市，得以瞭解南韓氫能整體發展策略及技術現況，在航運產業方面，南韓的氫能船及船用加氫站等示範項目令人印象深刻。

蔚山市早在2021年起便啟動氫能示範城市的相關建設，並在短短兩三年間完成了多項關鍵設施，包含位於地下十公里的氫能管線，該管線已大致完工，並將氫氣從製氫廠直接輸送至船用加氫站。蔚山市的成功，除了政府大力支持，蔚山科學園區及相關產業與研究單位亦扮演重要角色，南韓於氫能技術、供應、基礎設施方面的經驗，皆可做為台灣發展氫能的借鏡與標竿。

從全球開展再生能源的趨勢，CR也認知到業務多樣化為必然途徑，因而積極布局如浮式風電與多元電力轉換系統(Power-to-X)等新技術。

謝謂君說明，依據全球風能協會(Global Wind Energy Council)於2024年發布的報告顯示，推估至2030年，全球具有高達8.5GW浮式風電的發展潛力，儘管現今全球商轉化浮式風場不多，一旦建設成本下降與各國法令明確化，浮式風電將以驚人的速度開展。國際常見浮式平台型式有浮筒式(Spar)、半潛式(Semi-submersible)與張力腿式(Tension Leg)，各種浮式平台有不同特性與技術需求，例如浮筒式平台結構幾何相較簡單，是一直立柱狀浮筒，惟整體系統所需吃水較深，過往案例多適用於水深100公尺以上海域。

半潛式平台則由三至四個浮筒連接組成，結構吃水相較淺，易於岸邊組裝後再拖拉至風場位置安裝，不過缺點為結構幾何複雜，銲接與製造要求與限制較多。

離岸風電開發須考量台灣海域的環境條件與歐洲迥異，必須評估的技術議題亦不盡相同，例如海洋附生物增生將影響下部結構重量與運動特性、流場受力及防蝕系統規劃，又如因位於歐亞板塊與菲律賓板塊交界區導致地震頻繁，以及颱風侵襲帶來的極端風速，這些都屬於台灣的特殊環境因素；CR不僅具備豐富離岸風場圖說審查與現場檢驗實績，且在經濟部標準檢驗局指導下，將上述臺灣特殊環境技術議題，彙整編撰於「離岸風力發電運轉及維護技術指引」，協助產業界更瞭解離岸風場進入長達25年運維時期的常見做法，進而增強綠色金融的參與信心。

另盤點離岸風電技術可發現，各國慮及海域空間的使用效率，已逐步推動離岸風電與太陽光電結合的示範專案，鄭志文闡述，這類專案係結合太陽光電與離岸風電兩大系統的技術，利用海域開闊無遮蔽物的天然環境優勢來擷取更多日照，再運用離岸風電既有的輸電系統，有效整合及提升再生能源產輸效率。

▲台灣參訪團試乘氫能燃料電池船。（圖／驗船中心提供）

▲台灣參訪團試乘氫能燃料電池船。（圖／驗船中心提供）

台灣離岸風電已步入區塊開發階段，伴隨大規模風電的推展，將出現海域空間複合使用、不同再生能源系統整合、電網饋線容量增建…等新的挑戰，鄭志文進一步解釋，多元電力轉換系統透過不同類型再生能源系統的整合與轉換，將再生電力轉換為熱能、氫能或低碳燃料後儲存起來，在用電需求低、電網容量不足或無併接電網時，再依需求度調整不同型式能源供給，能源轉換雖造成耗損，但卻是大型儲能的概念、無須過度依賴電網的能源傳輸網絡。

透過離岸風電海上電解製造綠氫後，綠氫經過管線輸送回岸上進行零碳燃料的生產並供給航運業使用，鄭志文再次說明，這並非天方夜譚遙不可及的事情，法國SeaLhyfe全球首創2MW浮式風電結合1MW浮式電解槽專案，已於2023年底完成為期14個月的第一階段實海域產氫輸氫測試，後續亦獲得歐盟資助將進行第二階段測試。

謝謂君強調，綜觀世界各國推動多元電力轉換系統，已陸續提出不同規模等級的應用示範案，例如丹麥能源署在2023年10月首度公佈高達1.67億歐元的總預算，以國家補貼模式來鼓勵產業投入產製綠氫技術，今年7月全球首艘商業氫能渡輪亦於美國舊金山啟航營運，然而CR意識到新技術的應用勢必面臨政府法令調整、商業模式改變與公民接受度的試煉，才有機會邁向下一個里程碑，因此2023年10月即與哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽署合作備忘錄，希望透過雙方各自專業背景與知識為利基，共同推展台灣的綠氫、低碳燃料及電力多元轉換市場。

多元綠能的共構，展現台灣實現淨零永續的決心，謝謂君最後擘劃CR發展願景，期許CR的視野洞見前瞻，憑藉對國際趨勢的敏銳度與熟悉專業技術的優勢，協助產業突破技術瓶頸鏈結國際，並藉由持續精進技術含量與提升服務品質，成為產業強而有力、安若磐石的後盾，達成我國能源二次轉型。

關鍵字： 響應減碳浪潮驗船中心謝謂君淨零排放

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