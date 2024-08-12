下班沒回訊息遭罵「工作態度很差」！工讀生傻眼：我錯了嗎？

▲下班沒回公司訊息就會被罵，讓原PO想華麗轉身離開。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

工作與私人生活的分界本該有平衡！就有一名男網友抱怨表示，他在一間小公司當工讀，每次跟老闆的姊姊交接時，對方都說沒問題，豈料當他離開後，對方都會瘋狂用電話、訊息轟炸他，後來就直接不讀不回，結果隔天上班竟被對方罵「為什麼你下班了就不用回訊息？你知道你這樣工作態度很差嗎？」

原PO近日在Dcard以「下班不回訊息錯了嗎？」為題發文，表示他在一間小公司當小工讀生，由於是輪班制，所以老闆的姊姊會來接他的班，每次交接時對方都一直說沒問題，但只要他離開對方就會瘋狂打電話問他問題，後來他直接把LINE的通話功能關掉，外加把個人狀態消息改成「事請留言勿打電話！！」

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令他沒想到的是，對方之後就改成瘋狂刷訊息，他洗個澡的時間可能會有10至15則訊息，且都是無關緊要的小事情，後來原PO忍無可忍真的不想理同事，所以直接選擇不讀不回，結果隔天上班原PO就被臭罵，老闆姊姊質問他「我傳給你的訊息你都沒看到嗎？為什麼你下班了就不用回訊息？你知道你這樣工作態度很差嗎？」對此，原PO無奈嘆「我當下真的超不爽超想直接背包包來一個華麗轉身離開，遇到這種同事到底怎麼解」？

此文一出，便引起熱議，網友紛紛看傻眼，留言建議「回他下班回信息算加班喔，給錢我就回」、「直接離職啊，誰鳥他」、「你回她一句我簽的是勞動契約不是賣身契，那是另外的價錢」、「‘下班’兩個字看不懂嗎? 要不要重讀國小？上班的事就上班再說 下班誰理你」。

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