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外資上周提款715億元！砍鴻海13萬張最多　專家看台股下一波關鍵

▲台股上周被外資賣超新台幣715.47億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股上周被外資賣超新台幣715.47億元，雖然金額較前一周下降，但已連續5周為外資在亞洲的主要賣超市場，其中，賣超最多的個股是鴻海（2317）13.4萬張排第一，超過台企銀（2834）、新光金（2888）。

根據證交所資訊，外資上周自集中市場賣超前三名分別為鴻海賣超13萬4,109張，台企銀的5萬1,846張，和新光金的4萬8,571張；買超前三名則是聯電（2303）5萬9,926張；華邦電（2344）2萬6,473張，和大同（2371）2萬6,322張。

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值得注意的是，遭外資大舉提款的台股，單周情形下跌169.09點，周線跌幅僅0.78%，且今年來漲幅仍維持19.73%，表現為亞股最佳。

台股8月12日持續反彈，指數大漲304.26點，漲幅1.42%，順利收復8月5日暴跌的跳空缺口，終場收在21,773.26點，大盤持續往月季線挺進，成交量3,824.67億元。

▲股市震盪劇烈，專家建議「可分批布局」。（圖／記者屠惠剛攝）

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台灣電子股今年營收預計將有超過25%的成長，且預估明年持續有成長空間，顯示電子股基本面穩健。

從估值面來看，台股經歷此波大跌4,000多點後，前瞻本益比已從先前高點19倍修正至最低的15.6倍，顯見籌碼面持續清理及融資被殺盤下，台股指數已回到合理區間；此外，經歷大幅震盪後，上市融資餘額大減380億元至2,912億元，籌碼面若能持續整理、且龍頭指標股帶領反彈，將是醞釀下一波走勢的關鍵，建議此時震盪時可分批布局台股。

至於輝達（NVIDIA）GB200晶片量產時程延後，廖炳焜表示，目前該晶片量產時程將延後3個月，但評估影響不大，且目前輝達約占晶圓龍頭大廠台積電（2330）今年營收10%，因客戶來源分散且多元，故影響極低。

台積電明年可能再調漲晶圓代工價格，預期先進製程3奈米和5奈米報價漲幅為3%至8%，更帶動股價呈現V型反彈，不僅再度站回900元大關之上，也將挑戰重返月線之上。

此外，受惠於蘋果新機備貨以及AI晶片需求續強，台積電上周五公布的7月營收創下新高，年增高達44.7%。

廖炳焜分析，這波台股回檔有助於籌碼面持續清理，且估值回落後已再度具備吸引力，建議整理後可分批布局，此波最多拉回19.5%，下方支撐看年線位置；至於上方壓力則為8月5日跳空缺口上緣，隨著往上挑戰壓力，研判成交金額必須放大至5日均量附近，則有助於指數延續反彈。

關鍵字： 台股外資股市台積電亞股

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