嘉威生活H1每股賺4.62元　越南新廠估明年Q1量產

▲嘉威生活越南新廠7月上樑，左二為董事長黃清森。（圖／嘉威提供）



記者廖婕妤／台北報導

嘉威生活（3557）公布上半年財報，上半年營收為32.3億元，年增31.56％，稅後淨利為3.71億元，年增75.14％，EPS為4.62元。受惠核心客戶拉貨積極，帶動整體營運向上攀升，由於客戶下單狀況仍佳，期待Q3仍能維持成長腳步。

嘉威說明，上半年受惠北美Walmart及Target等核心客戶多樣品項需求出貨，包括Everyday、Summer、Back To School、Holiday等需求，銷售金額呈現明顯成長。Q2合併營收為11.87億元，年增20.66％，毛利率為38％，稅後淨利為0.8億元，年增56.21％，EPS為1元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉威表示，Q3雖仍在產業淡季，但以今年Q2觀察，大客戶Walmart近年來的投資，尤其推出的自有品牌和商品的價格策略，在市場上成為價值導向的零售商，在這些零售大客戶持續推展市場以擴大市占率的企圖心之下，對Q3帶來正向效應；Q4為歐美節慶及傳統旺季，預期客戶備貨需求會更加提高，公司下半年營運表現可期。

另嘉威7月營收為4.5億元，年增36.82％；累計前7月營收為36.8億元，年增32.19％，續創同期新高。

此外，因應未來幾年的訂單需求，嘉威今年前進越南設廠，已在7月舉行上樑典禮，預計10月底新廠落成，今年底安裝設備並試車，預計明年Q1正式量產。