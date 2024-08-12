技嘉7月營收年增119%！AI訂單暢旺　法人看好Q2續攻亮眼紀錄

▲技嘉今年上半年單月營收表現亮眼。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

主機板與顯示卡大廠技嘉（2376）公布7月營收190.36億元，雖然較6月減少17%，不過仍較去年同期成長119%；累計今年前7個月營收1,481.21億元，年成長134.5%，成績亮眼。技嘉即將在8月14日公布第二季及上半年財務報告，屆時將可進一步得知AI伺服器供應鏈相關效益。

技嘉AI訂單需求暢旺，初步觀察今年上半年各月營收成績，自3月以來已連續4個月站上營收200億元門檻，年成長連續亮紅並寫逾1倍，不過7月營收則微降至190億元，主要是因為受雲端服務供應商（CSP）客戶建置進度影響，配合進度交貨所致，預期將回補在8月、9月業績及出貨量。

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技嘉近年積極轉型，從板卡轉入伺服器系統也陸續見到成果，今年第一季營收就站上500億元門檻寫單季新高，AI伺服器業績占比超過整體50%以上。法人預期，儘管第二季屬傳統淡季，但AI伺服器動能強，仍預期技嘉第二季將比第一季更好，下半年比上半年更亮眼。

至於市場關注輝達（NVIDIA）AI伺服器因GB200晶片量產時程延後，事實上，技嘉董事長葉培城早在股東會就提及「還在送樣階段」，最快也是今年第四季、明年第一季才會看到出貨。

據了解，目前技嘉伺服器營收來源多是Level 10以上等級的產品，也就是針對區域型CSP及中小企業客戶提供伺服器組裝與測試產線，驗證期及下單速度也都較快，因此綜觀來看，如同葉培城所言，AI需求應屬長線發展，而非短線現象，預期接下來將會看到逐季成長的發展。