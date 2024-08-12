陽明上半年EPS6.66元　長租船轉購加兩艘以便做環保改裝

▲陽明去年至今已將八艘萬箱級大船由租改購。（圖／陽明海運）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2208)今（12）日召開董事會通過113年上半年財報，第二季單季營業收入為525.89億元，較去年同期增加50%，稅後淨利138.87億元，稅後EPS為每股淨利3.98元；上半年合併營收入963.91億元，較去年同期增加34%，稅後淨利232.67億元，稅後EPS為每股淨利6.66元。

該公司今日董事會授權購入2艘現行營運中的1.1萬箱(20呎櫃)長租船，合併陽明已購回5艘1.4萬箱及3艘1.1萬箱級中大型船舶，有助於穩定船隊資源並強化公司航線競爭力，亦可應氣候變遷風險之減排需要，未來得自主配合法規與技術條件執行環保改裝措施之彈性。

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陽明指出，半年航運市場暢旺，貨量、運價齊揚，致使陽明海運上半年整體獲利表現優於去年同期水準。

根據國際貨幣基金(IMF)發布最新預測，2024年全球經濟成長率穩定維持在3.2%，亞洲新興經濟體表現亮眼，為拉動全球經濟成長的主要動能，同時航運市場2024年原預測供給成長超過需求成長約7.6%，但在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，然而全球景氣仍受眾多不確定因素影響，服務業價格居高不下和貿易緊張局勢阻礙通膨降溫速度，增加通膨風險。

美國經濟在走強後呈現放緩趨勢，7月製造業指數(PMI)降至今年新低點，且失業率再次上升，帶來經濟隱憂，而美國總統選舉也可能為經濟情勢增添變數；歐元區經濟雖持續回升但仍顯疲弱，加上近期地緣政治緊張情勢加劇，均可能推升全球經濟發展的不確定性。

面對航運市場經營環境的迅速變化，陽明海運持續強化航線競爭力，在貨櫃本業營運最關鍵之船隊資源規劃，以穩定船隊資源、兼顧核心航線營運優勢與因應減排趨勢為考量。

故公司深化與船東策略合作，提高租改購船隻艘數，後續亦將因應公司中長期業務發展，持續進行營運船隊汰舊與布建節能或替代能源船舶，以提供全球客戶更全面、更環保之運送服務。