倉儲火災損失慘重　新安東京產推損害防阻服務降風險

▲▼新安東京海上產險推損害防阻服務。（圖／業者提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

根據內政部消防署統計，去(2023)年台灣倉庫和工廠類建築總共發生753起火災，平均每天2起。而近日兩起倉庫火災更牽動產險業的敏感神經，深怕2022年倉庫燒不停的場景重現：一起是台南車燈大廠的倉庫發生火災，動員近150名消防人員並出動消防機器人、空拍機協助救火；第二起是桃園龜山倉儲大火，延燒15小時、燃燒面積4千平方公尺，4棟連棟倉庫付之一炬。

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前年，美福倉儲和家樂福楊梅物流中心兩起損失金額高達30億以上的大火，產險業者回憶，即使美福倉儲由富邦產承保50%、新光產15%、華南產35%，仍對產險公司帶來不小的壓力，也讓後來的倉儲業者當年的火險保費幾乎翻倍上漲，業界甚至還傳出有倉儲公司買不到足額的火險。

一般而言，產險業者針對危險性較高的客戶在承保之前通常會提供現場查勘、損害防阻服務，以了解客戶的風險、提供改善建議並據以訂定保險條件、釐訂費率，但即使有這樣的服務，在預防前述這些火災發生上似乎仍有其不足之處。

為了提供更深入、周延的風險管理服務，新安東京海上產險宣布推出全新的倉儲物流風險診斷，不同於傳統的損害防阻僅著重在「實地查勘」與「風險危害評估」，這項服務更進一步將人機環境作為核心架構，深入探討人員與機器設備、人員與環境和程序之間的交互關係。

透過強化管理層面，新安東京海上致力於降低企業面臨的各類風險，同時提升工作環境的品質，進而提高員工的工作效率和滿意度。作為產險業界唯一將「人因工程」應用於損害防阻服務的公司，新安東京海上以人為出發點，結合先進的人因工程領域知識，專注於檢查和優化企業職場環境的安全性，從而有效保障客戶的財產和資產安全。目前，新安東京海上的人因工程損防服務已應用於物流倉儲行業，這將讓更多行業和企業受益，進一步提升風險管理的水準。

新安東京海上在人因工程損害防阻領域擁有卓越的專業技術，其團隊由職業安全衛生管理師、結構工程技師、消防設備師等多元專業人才組成，可以因應客戶的產業別與不同風險需求提供客製化的風險管理服務。

此外，新安東京海上不僅獲得日本東京海上集團的專業技術支援，更與台灣科技大學展開積極的產學合作，共同取得了中華民國的新型專利證書（公告號M654455），這些合作關係有助於推動產業的創新和進步。同時新安東京海上也建立了豐富的人因工程損防資料庫，目的在於透過系統性的方法提升安全性和效率，有效降低潛在的風險。