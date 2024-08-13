乾杯H1每股賺1.95元　7月營收3.57億寫同期次高

▲乾杯旗下「麻辣45放題」。（圖／乾杯提供）



記者廖婕妤／台北報導

乾杯（1269）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收為22.32億元，稅後淨利為3996萬元，EPS為1.95元；7月營收為3.57億元，年減16.68％，累計今年前7月合併營收為25.89億元，年減7.32％。隨著積極調控中國事業體質改善績效，加上台灣及英國事業拓點展開，下年營運審慎樂觀。

乾杯表示，台灣Q1適逢春節消費旺季，Q2集團旗下各品牌祭出周年慶活動加持，加上外販事業積極拓展業務與新服務，業績大幅攀升，台灣事業整體表現穩健；中國營運調整，上半年已關閉7間分店，下半年將再關3家，營收量體下滑及餐飲消費市場續疲，導致營業成本攀升，加上英國籌備期費用認列，壓縮上半年營收及獲利。

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乾杯指出，7月營收受到颱風干擾，部分分店未營業，影響2個工作天貢獻營收，加上集團調控體質，關閉兩岸2家分店，導致營收下滑。

乾杯指出，下半年台灣事業密集展店，並開啟英國新市場雙箭齊發，老乾杯插旗英國倫敦，首店已於7月中開始試營運，將於9月中旬盛大開幕；台灣事業將於Q4再展4間分店以上，包含老乾杯桃園台茂店、黑毛屋桃園台茂店、黑毛屋桃園華泰店、乾杯墾丁店，為集團營收再添新動能，加上下半年有中秋節、聖誕等節慶加持，皆將帶動下半年營運動能。