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台股ETF受益人945萬人「連24周創新高」　5檔高股息貢獻度破6成

▲過去存股族苦無機會增加張數與減低持有成本，如今趁回檔之際逢低加碼。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

根據「台股ETF」集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF的受益人數最新一周增加22萬3,229人，為連續24周創新高；總人數來到945萬232人，逼近千萬大關，進一步統計今年來總共增加337萬9,604人。

以單檔來看，今年增加最多受益人的前5名依序為元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、統一台灣高息動能（00939）、國泰永續高股息（00878），清一色都是高股息ETF，這5檔今年以來受益人就增加了228萬7,381人，占所有增加人數的67.7%。

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▲「前十名台股ETF」今年來受益人數增加最多。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「前十名台股ETF」今年來受益人數增加最多。（圖／記者楊絡懸製表）

理財達人表示，經過市場的震盪整理，許多台股ETF修正到相對便宜的價位，過去存股族一直苦無機會增加張數與減低持有成本，如今趁回檔之際逢低加碼。

高股息ETF的波動度相對個股與大盤來得低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時，也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備「易漲抗跌」的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

00919基金經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，平均年化殖利率愈高，一整年領下來的股利也就愈多。

謝明志說，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高，因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益，台股近期表現相當震盪，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，特別是在評價已經修正到合理水平的個股。

關鍵字： 股市ETF台股高股息投資

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