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台灣順豐全自動化轉運中心　AI應用吸引張善政帶隊參訪

▲左上圖左起台灣順豐總經理潘逸俊向桃園市長張善政說明全自動化分揀設備運作模式，大幅提升貨件轉運效率；右上圖台灣順豐全台第一座兼具跨境物流與台灣宅配的全自動化轉運中心正式啟用；下圖張善政(中)、桃園市政府經濟發展局局長張誠(左1)、潘逸俊(右1)、遠雄自貿港區公司董事長葉鈞耀(左2)合影。（圖／台灣順豐）

▲左上圖左起台灣順豐總經理潘逸俊向桃園市長張善政說明全自動化分揀設備運作模式，大幅提升貨件轉運效率；右上圖台灣順豐全台第一座兼具跨境物流與台灣宅配的全自動化轉運中心；下圖張善政(中)、桃園市政府經濟發展局局長張誠(左1)、潘逸俊(右1)、遠雄自貿港區公司董事長葉鈞耀(左2)合影。（圖／台灣順豐）

記者張佩芬／台北報導

台灣順豐耗時近5年、投入近新台幣1億元，進駐桃園大園的遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流專區籌建近3000坪的轉運中心，透過智慧物流科技設備，打造全台首座兼具跨境物流與台灣宅配服務的全自動化轉運中心，提供一站式物流解決方案，協助企業提升競爭力，中心AI智慧物流方面的投入與應用，吸引桃園市長張善政及市府團隊今(13)日親至現場參訪。

張善政特別關注，肯定台灣順豐與遠雄航空自貿港區公司合作，為物流產業注入競爭力，成為轉進亞太市場的樞紐，推動台灣企業與國際接軌。

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桃園市坐擁全世界貨運量排名前10的國際機場，也是台灣唯一可進行快遞清關的場地，與全台首座航空貨運園區兼自由貿易港區的遠雄航空自由貿易港區公司合作，透過該園區便捷的通關優勢及位處桃園機場管制區的優越地理位置，將大幅提升整體貨件運轉效率。

台灣順豐全自動化轉運中心於2023年第四季正式啟用，為地上三層的獨立快遞通關倉庫，建物涵蓋進出口通關區、自動化分檢作業區、運營/關務辦公區域，整體場域空間為過往轉運中心的2倍。

對AI人工智慧來臨，物流產業如何透過AI為產業進行轉型，智慧物流是首要條件之一，自動化更是關鍵的基礎建設，台灣順豐全自動化轉運中心導入多項自動化設備系統，包含單件分離機、動態DWS六面掃描設備、全自動高速擺輪分揀系統。

台灣順豐總經理潘逸俊指出：「整體貨件透過全自動的分揀設備，每小時貨件處理量達17,400件，運轉效率為過往的4倍。」透過系統掃描即時辨別貨件位置、尺寸重量，最後依配送目的地，自動分撥到所屬位置格口。台灣順豐總經理潘逸俊強調：「全自動化不僅提升貨件處理效率，另一大優勢為人力可以更加精實運用，整體作業流程可以減少20%的人工作業時間成本。」不僅緩解物流業長期缺工問題，也將支持日益增加的國際快遞服務需求

張善政今日參訪台灣順豐全自動化轉運中心，合作夥伴遠雄自貿港區公司董事長葉鈞耀也以貴賓身份受邀出席。張市長指出，桃園產業鏈完整且多元，透過市府投資服務中心提供「全生命週期服務」持續完善投資環境，讓桃園市成為企業的進駐唯一首選，同時肯定台灣順豐選擇在桃園投入智慧物流，期盼透過拋磚引玉方式，吸引更多企業加入，讓桃園成為領先國際的智慧科技新都。

葉鈞耀也表示，與專業跨境物流服務商台灣順豐合作，將遠雄自貿港建構成台灣前往大陸、國際快遞貨物集散地，提升台灣企業對外競爭優勢。

因應疫情影響改變整體市場環境，全球經濟版圖重組，台灣企業尋求進入國際市場的需求增加，台灣順豐除專注於中港澳快遞服務之外，也持續開拓國際快遞服務，今年更積極拓展東北亞、東南亞新興市場，持續調整運力效能，包含開設直飛航班、推出大型重貨等多元化服務。

在國際快遞服務需求，業務量同比上半年東北亞成長20%、東南亞成長15%，其中東南亞新興市場又以越南同比增長36%居冠，且持續上升中。台灣順豐表示將持續致力於提供優質的物流解決方案，促進台灣與國際市場之間的聯繫與合作，成為企業最佳的物流合作夥伴。

關鍵字： 台灣順豐全自動化AI應用張善政

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