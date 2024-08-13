主計處公布：台灣勞工「平均薪資」5萬5447元

▲六月經常性薪資和總薪資雙雙正成長（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

行政院主計總處昨（12日）發布6月工業及服務業受僱員工薪資，統計6月底全體受僱員工人數843萬3千人，較上月底增加4千人或0.04%。6月工業及服務業本國籍全時受僱員工，不含外國籍與部分工時員工)經常性薪資平均為49,103元，月增0.18%，年增3.07%；獎金及加班費等非經常性薪資9,658元，合計後總薪資平均為58,761元，年增3.46%。

6月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均為 46,486 元，較上月增加0.06%；獎金及加班費等非經常性薪資 8,961 元，合計後總薪資平均為55,447元，較上月減3.98%。

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其中住宿及餐飲業34,609元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）35,841元、製造業44,272元（其中電子零組件製造業55,441元）、批發及零售業45,663元；至於出版影音及資通訊業67,689元、金融及保險業70,741元，相對較高。

6月全體受僱員工獎金及加班費等非經常性薪資8,961元，與經常性薪資合計後總薪資平均為55,447元，年增3.17%；其中部分工時員工經常性時薪208元，月增0.97%，年增4.00%。

1至6月本國籍全時受僱員工與全體受僱員工總薪資差距3,909元，就行業別觀察，製造業、住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業因僱用外籍移工或部分工時員工較多，二者差距分別為 6,799 元、 4,711 元及 3,909 元。

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