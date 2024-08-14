兩岸關係差拖累台灣經濟？ 謝金河：對美出口佔比拉升

AI商機持續暢旺，財政部上周公布7月出口達399.4億美元，年增3.1％，連續9個月正成長，財信傳媒董事長謝金河指出他原來的預測在這個月達標，並在臉書上以「山不轉路轉！台灣出口市場的轉向！」為題發文，提到很多人都說兩岸關係不好、台灣經濟就不會好，但這些疑慮正逐漸釐清，台灣的出口也在山不轉路轉中找到出路，對美國出口佔比拉升到24％。

英特爾Q2賣光安謀持股！套現48億 但股票淨虧39億仍待填平

根據外媒MarketWatch報導，英特爾在第二季度清倉了所持晶片設計公司Arm的股份，這樣的作為也正值英特爾大幅裁員和削減開支，以扭轉業務虧損之際。

三商餐飲H1每股賺3.08元 年底前可望掛牌上市

三商餐飲（7705）公告上半年財報，上半年合併營收為31.23億元，稅後淨利為1.86億元，EPS為3.08元，整體獲利已近去年全年度獲利；此外，三商餐飲日前也通過上市申請，最快今年底前可望掛牌上市。

17檔台股ETF「這兩周除息」 一表看股利殖利率、最後上車日

多檔「台股ETF」在8月除息，總計有17檔ETF在這兩周將陸續除息，包括4檔半年配ETF、8檔季配型ETF、4檔月配型ETF及1檔雙月配ETF。要注意的是，多數ETF的除息日集中於8月16日，另一批則落於下周，欲參與除息的投資人需留意各產品最後買進日。

市場見2大逆風！友邦人壽審慎看下半年 新推利變保單迎降息買氣

隨著美國經濟調整、降息預期及中東戰爭等因素改變金融市場環境，民眾的投資行為隨之變動，保險買氣也將受到影響。對於如何看待下半年壽險市場，AIA友邦人壽總經理侯文成指出，投資型保單干擾變數多，但利變型保單、分紅保單又因降息而受惠，預期今年壽險新契約保費收入將優於2023年而呈現雙位數成長。

股市回升見3大原因！專家：緊張情緒未消散「市場還會過度反應」

股市上周出現大幅拋售，如今陸續見到進一步回升，為什麼會出現大規模的漲跌震盪？市場策略專家認為，近期市場修正可能是過度反應所致，現在股市穩定，主要有日本央行承諾對升息保持審慎、美國請領失業救濟金人數低於預期、以及關鍵技術指標顯示股市可能遭到過度拋售等3大原因安撫情緒。不過專家也進一步提醒，「股市看似已經趨於穩定，但我認為緊張情緒並未消散。」

台積電漲14元至955 指數大漲逾250點站上2萬2

美股周二（13日）主要指數全面收漲，台股今（14）日以上漲155.46點、21952.03點開出，漲勢持續，指數大漲逾250點，站上22000點，台積電（2330）上漲14元至955元。

台泥H1每股賺0.51元 7月營收年增61％

台泥（1101）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收645.13億元，年增19.5％，稅後淨利為42.22億元，年減14.7％，EPS為0.51元。7月營收為144億元，年增61％；累計前7月合併營收為792.6億元，年增26％。

貨櫃三雄上半年賺贏去年 長榮穩居獲利王

貨櫃三雄半年報全都出爐，受惠運價走揚及載貨量增加，帶動三雄今年上半年全都賺贏去年全年，其中，萬海（2615）扭轉去年上半年虧損的局面，今年上半年每股賺5.77元；陽明（2609）上半年獲利大增6倍，每股賺6.66元；長榮（2603）則依然穩居三雄獲利王，每股賺逾2股本、達21.86元。

PPI數據激勵美股勁揚408點！ 輝達飆6.53％、台積電ADR漲近3％

美國7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，顯示通膨壓力減緩，投資人對這個數據表示熱烈歡迎，並維持聯邦準備理事會（Fed）將在9月降息的預期，美股4大指數今天收高。台積電ADR漲2.81％、收172.34美元；輝達漲6.53％、收116.14美元。