三商餐飲H1每股賺3.08元　年底前可望掛牌上市

▲三商餐飲旗下三商巧福。（圖／三商餐飲提供）
記者廖婕妤／台北報導
三商餐飲（7705）公告上半年財報，上半年合併營收為31.23億元，稅後淨利為1.86億元，EPS為3.08元，整體獲利已近去年全年度獲利；此外，三商餐飲日前也通過上市申請，最快今年底前可望掛牌上市。
三商餐飲說明，Q2單季合併營收為15.97億元，季增4.7%、年增12.21%，單季稅後淨利為1.12億元，年增77.42%，EPS為1.85元。主要受惠於母親節檔期、三商巧福生日慶及拿坡里年中慶，加上原物料成本管控得宜，推升獲利成長。
三商餐飲表示，Q3暑假旺季、奧運應援活動、父親節及中秋節等節慶檔期，以及開學後三商巧福Fun價應援團及拿坡里週年慶，預期在諸多效益加持下，營收將有望持續衝高。
三商餐飲指出，為因應外送產業興起的新餐飲模式，自2022年開始經營雲端廚房，透過線上點餐，不僅有效降低成本，同時還可進行新品牌與新產品的市場測試，現已成功將線上品牌「咖意哩」實體化，並於8／8在汐止遠雄廣場開設第一家門市，為公司注入新的成長動能。
此外，三商餐飲上半年新展12家門市，主要以「三商巧福」、「拿坡里」、「福勝亭」3大品牌為主，並於8／1經證券交易所上市審議會通過，由國泰證券擔任主辦券商，依照預計時程，最快可望於今年Q4掛牌上市。
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