土洋「手牽手」敲進聯電　外資狂敲近7萬張榮登買超王

快訊／17萬人驚喜！00900意外調高配息至0.792元 季配率破5%

擁有17萬股民的富邦特選高股息30（00900）今（14日）敲定配息，由原先公告的0.719元拉升至0.792元，每張可領792元，以今日收盤價15.84元估計，單季配息率從逾4%一舉衝破5%，明（15日）為最後買進日。

鴻海Q2獲利季增59%！上半年EPS賺4.12元 Q3旺季營運將續強

鴻海（2317）14日舉行法人說明會，並發布今年第二季及上半年營運成果，其中，第二季營收、營業利益、淨利都創下歷年來第二季新高，稅後淨利350.45億元，季增59%，年成長6%，單季每股淨利（EPS）2.53元。鴻海營運團隊看好第三季營運將持續呈現「年季雙增」，全年整體更優於去年。

不是台積電！ 全球最大主權基上半年持有台股前十檔曝光

全球最大主權基金「挪威主權基金」今（14日）正式公告上半年持股明細，至今年6月30日為止，該基金對台股持有家數從去年底的496檔來到503檔，總共新增 12 檔、剔除5檔，持股前十檔名單也出爐，以中興電（1513）、高力（8996）、雙鴻（3324）位居前3，居冠的中興電持股比重從去年底的 1.66% 竄升到 5.25%。

中菲行看航空貨運沒有淡季 9月新增13架包機

中菲行（5609）今年上半年稅後淨利5.2億元，EPS為3.69元，空運總裁邱鈞榮表示，上半年貨量增加3成，下半年市場持續復甦，也推出旺季包機、三角貿易等服務，航空長線運價也會維持在每公斤10美元以上，下半年狀況樂觀。

「航運ETF」00960成分股曝光！貨櫃三雄列前十大 長榮破9%居冠

全台首檔「全球航運龍頭」ETF即將問世！由野村投信創新發行的野村全球航運龍頭息收（00960）已取得核准，將於8月30日展開募集，發行價15元。觀察連結指數成分細項，前十大持股包含「台灣貨櫃三雄」，長榮海運更列入最大成分股，權重高達9.66%。

岸田喊「不選了」嚇壞日股翻黑 擔憂升息捲土重來

受到日本首相岸田文雄今（14日 ）宣布不再競選連任影響，日股盤中由大漲450點急速翻黑殺逾百點，上下震盪約550點。

兩岸關係差拖累台灣經濟？ 謝金河：對美出口佔比拉升

AI商機持續暢旺，財政部上周公布7月出口達399.4億美元，年增3.1％，連續9個月正成長，財信傳媒董事長謝金河指出他原來的預測在這個月達標，並在臉書上以「山不轉路轉！台灣出口市場的轉向！」為題發文，提到很多人都說兩岸關係不好、台灣經濟就不會好，但這些疑慮正逐漸釐清，台灣的出口也在山不轉路轉中找到出路，對美國出口佔比拉升到24％。

英特爾Q2賣光安謀持股！套現48億 股票淨虧39億仍待填平

根據外媒MarketWatch報導，英特爾在第二季度清倉了所持晶片設計公司Arm的股份，這樣的作為也正值英特爾大幅裁員和削減開支，以扭轉業務虧損之際。

三商餐飲H1每股賺3.08元 年底前可望掛牌上市

三商餐飲（7705）公告上半年財報，上半年合併營收為31.23億元，稅後淨利為1.86億元，EPS為3.08元，整體獲利已近去年全年度獲利；此外，三商餐飲日前也通過上市申請，最快今年底前可望掛牌上市。

17檔台股ETF「這兩周除息」 一表看股利殖利率、最後上車日

多檔「台股ETF」在8月除息，總計有17檔ETF在這兩周將陸續除息，包括4檔半年配ETF、8檔季配型ETF、4檔月配型ETF及1檔雙月配ETF。要注意的是，多數ETF的除息日集中於8月16日，另一批則落於下周，欲參與除息的投資人需留意各產品最後買進日。