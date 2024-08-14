群聯第二季三率三升　EPS 11.97元寫次高成績

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體大廠群聯電子（8299）今日舉行法說會，並公布第二季財報，群聯第二季合併營收為 158.95 億元，較前季減少 3.8%，較去年同期增加 58.8%。合併毛利率為 34.9%，較前季增加 1.0 個百分點，較去年同期增加 2.4 個百分點。合併營業利益為 19.97 億元，較前季增加 59.6%，較去年同期增加 178.3%。合併本期淨利為 24.51 億元，每股盈餘為11.97 元，第二季繳出三率三升及獲利寫次高的好成績。

群聯針對後市展望也指出，零售 DIY 低階 SSD 升級市場需求放緩，主因是由於桌上型 PC 市場已於出貨前預先安裝 SSD， 終端使用者自行採購 SSD 升級的需求短期放緩，然長期而言將有機會逐漸轉為大容量 SSD 與高階 SSD DIY 升級需求，尤其在電競、內容創作、生成式 AI 等應用將更為顯著。

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群聯執行長潘健成表示，雖然零售低階 SSD DIY 升級市場 (Retail) 需求放緩，但是群聯早已布局非零售 (Non-Retail) 與高階 SSD 市場多年，包括近期逐漸看到營收成果的企業級 SSD、生成式 AI 地端微調運算方案 aiDAPTIV+、PC OEM 前裝市場、車載儲存、以及高速訊號傳輸方案 Redriver/Retimer ICs 等，均代表著群聯超前部屬的成果展現。

潘健成接著指出，根據市調機構的資料，生成式 AI 應用與 AI 伺服器的興起，由於 SSD 負責儲存AI模型參數以及大量生成資料，可望推升AI相關的整體SSD 需求年增率達 60%以上，而群聯布局的企業級 SSD 以及 aiDAPTIV+正好符合此趨勢需求，未來也都將正面挹注公司營收與獲利。

群聯2024 年上半年度現金股利，經董事會通過每股配發新台幣 13.19 元。