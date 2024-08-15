美股債回穩　達人：Fed下月降2碼機率低

▲美股。（圖／路透）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

今天一樣從剛收盤的美股說起，主要雖然沒有昨天大漲的情況，但大致持平，而道瓊指數漲242點（+0.61%）持續往前高邁進，標普+0.38% 、納斯達克指數+0.03% 、費城半導體指數雖然小跌0.18%，但無礙於昨天4.18%的大漲，仍屬持平狀態。

昨天女子提到接著要關注美國時間週三公布的消費者物價指數（CPI ），最終揭曉女子稍微總結一下：7月美國CPI數據顯示通膨符合預期，應該算再緩解了市場情緒。

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#通膨數據

7月CPI年增率降至2.9%，核心CPI年增率降至3.2%，租金通膨有所回升，但仍低於疫情後平均水準。

#市場影響

通膨數據表現良好，有助於緩解市場對經濟衰退的擔憂，並可能給予Fed未來降息的空間。

#債市風險

雖然市場預期9月Fed可能降息，但核心PCE（個人消費支出指數）通膨仍可能回升至2.7%，使得9月降息兩碼的可能性較低。

因此回到股債匯市一起來看，美股除了表現不錯之外，恐慌指數（VIX）再次單日重挫10.65%，這也顯示市場情緒趨向穩定。而債券市場方面，美國十年期公債殖利率又再下滑，也仍算是對於市場對於降息的提前反應。

匯率市場方面，美元指數稍微走強，目前1美元兌日圓再度站回147.2日圓，但昨天新台幣稍微走強，所以1美元兌新台幣現為32.23（昨天是32.3）。今天台灣股匯市開盤後，女子覺得股市應該也一樣會有穩定的表現，而債券ETF也會維持小漲，匯率方面則看新台幣最終是否會反映出美元指數走強的格局。

女子很開心上週台股跟日股大跌時都有再勇敢進場，而且債券也都持續抱好。希望大家也都投資順利囉！

本文由《碎念女子萬萬歲 Murmur Girl》授權刊登，不得轉載。