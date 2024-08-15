權值股熄火！「黃仁勳AI妖股」原走跌2%　突反轉飆衝亮漲停

▲台股開低震盪，漲跌互見。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國通膨數據降溫，美股收高，但台股15日卻開低震盪，指數一度拉升至22,089.04點，隨後走低下探至21,898.51點。3大權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）休息，電子及半導體股也熄火，整體暫呈量縮震盪，觀望氣氛也濃厚。

觀察3大權值股表現，台積電開低3元，早盤最低941元；鴻海開平震盪，一度觸及186元，接近月線時反壓，最低182.5元，跌幅約1%；聯發科開低，最低下探至1,160元，跌幅逾2%，力守5日線。

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另在輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前點名的AI概念股，又以被市場形容是「AI妖股」的慧友（5484）最為亮眼，原先走跌2%，盤中卻反轉拉升，攻上漲停價74.5元，漲幅9.88%；中光電（5371）早盤也飆近漲停價，上漲9.4%，隨後震盪下跌，仍維持逾5%漲幅。

值得注意的是，技嘉（2376）因受惠於AI伺服器動能強勁，第二季財報續旺，推升上半年獲利年成長逾160%，一舉超車去年全年獲利表現，營運相當亮眼，激勵15日開高漲近5%，而後受盤勢影響收斂，持續讓投資人關注後續。