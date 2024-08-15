鴻海反彈弱「現在就是買點」！美系外資大讚：目標價上看378元

▲美系外資看好鴻海後市發展。圖為鴻海董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）GB200伺服器合影。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）即將發表iPhone 16系列新機，市場期待將透過AI應用掀起「換機潮」，相關供應鏈概念股也會因此受惠。美系外資最新報告指出，近期股價走跌的鴻海（2317）呈現「買點機會」，因為當後市iPhone換機狀況不錯，加上AI伺服器順利發展，這些獲利潛力都將推升鴻海股價漲勢，樂觀來看，目標價甚至可達到378元。

鴻海是今年AI人氣飆股之一，今年以來漲勢亮眼，股價翻倍甚至漲至234.5元，直到近期因台股修正跌破200元、一度下探到160元，投資人也擔心iPhone換機潮無力及AI伺服器GB200延後出貨，股價回檔疲弱尚未站回季線。

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值得注意的是，鴻海已經在8月14日法說會上澄清，鴻海一定是第一批出貨AI伺服器的供應商，GB200伺服器將在今年第四季小量出貨，並可在明年順利出貨；此外，在AI助攻下，已經可以看到鴻海今年上半年「三率三升」且獲利動能表現亮眼。

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在GB200伺服器上簽名。（圖／記者楊絡懸攝）

美系外資指出，鴻海除了是輝達（NVIDIA）GB200伺服器是供應商之一，蘋果iPhone 16系列手機的換機潮也會帶來拉貨力道，預期這兩大事業將推升全年營收成長10%。由於鴻海近期股價疲弱，目前本益比僅12倍，考量未來獲利成長潛力，如今的股價就成了具有吸引力的買點。

該報告看好鴻海後市獲利動能，維持「加碼」評等，目標價270元不變，同時也舉例2大情境供投資人參考，在樂觀情況下，如果鴻海AI事業營收貢獻早於預期，加上iPhone換機潮強勁，目標價將上看378元；但如果反過來iPhone市況不佳導致獲利衰退、或AI事業低於預期，目標價也可能僅113元。