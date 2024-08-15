冷錢包簽帳卡商機來了！台灣銘板攜科科世界打入「版稅結算」市場

▲台灣銘板正式宣布與KKCulture（科科世界）集團、SuperPoint超級點數銀行合作。左起為SuperPoint超級點數董事長朱益弘、台灣銘板總經理印文正、台灣銘板董事長劉立恩、KKBOX共同創辦人林冠羣。（圖／台灣銘板提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣銘板（6593）15日舉行法人說明會，並正式宣布與KKCulture（科科世界）集團、SuperPoint超級點數銀行合作，攜手打入「冷錢包簽帳卡」虛擬貨幣產業市場。未來不論是音樂創作者與藝文出版的版稅分潤，或者是產業點數的跨界應用，都可以透過數位貨幣資產理財消費。

台灣銘板董事長劉立恩表示，近年來台灣銘板的區塊鏈事業部正擴大市場應用範圍，增加冷錢包附加價值功能，繼與萬事達卡公司（Mastercard）簽約合作推出兩張Web3.0「冷錢包簽帳卡」，此次更擴大合作產業範圍，對焦藝文產業及金融市場，完善消費者使用需求與體驗。

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「區塊鏈猶如保險庫，也像是存放各種貨幣的抽屜；冷錢包簽帳卡則像是一把鑰匙，可以讓用戶打開抽屜，進一步利用存放的數位及貨幣資產。」劉立恩說，以往台灣銘板大量接獲的訂單多來自於銀行信用卡產業，如今自行發展冷錢包簽帳卡，第一批場景也將打造「點數轉換」及「版稅結算」兩大應用，預計今年底完成出貨。

據了解，由於冷錢包簽帳卡生產、「認識你的客戶」KYC認證及跨國金流介接等技術，難度較一般簽帳卡高，因此，台灣銘板可望在「獨占特性」下，取得更好的毛利率水準，意味著當區塊鏈事業部的營收比重拉升後，將可挹注公司未來的獲利表現。

▲KKBOX共同創辦人林冠羣。（圖／記者楊絡懸攝）

KKBOX共同創辦人林冠羣進一步表示，KKCulture集團與台灣銘板合作冷錢包簽帳卡，最主要就在於「版稅結算功能」，解決音樂出版商與創作者之間繁雜的版稅分潤。

簡單來說，「冷錢包簽帳卡」結合「權利金清算系統」，可以幫助創作者用戶結算相關版稅；除了節省以往的版稅結清時間，當創作者用戶想要確認智財帳款，也可直接查看簽帳卡內的餘額，甚至可透過簽帳卡直接在通路上消費。

台灣銘板看好Web3.0市場的發展前景，正大量投入相關資源。觀察台灣銘板今年上半年合併營收3.29億元，年增10.27%，但稅後淨利204萬元，卻呈現年減82.83%，獲利減緩原因就在於投入新產品與新製程的研發。

展望下半年，台灣銘板保持審慎樂觀的態度，且仍是台灣唯一經認證量產金屬信用卡的製造商，除了維持本業獲利，也期盼新產品、新訂單和新產能三方面開花結果，使未來營運逐步回溫。