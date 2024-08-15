工具機上銀H1業績衰退！4外資同步下修目標價　最低降至155元

▲上銀科技 。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

工具機業者上銀科技（2049）第二季及上半年財報出爐，上半年稅後純益9.77億元，年減8.7%，每股賺2.76元，也較去年同期退步。已有4家外資法人在新出爐的報告中保守看待並調降目標價，最低下修至155元。上銀今（15日）以每股201元作收，下跌1.5元或0.74%。

上銀科技14日公布上半年合併財報，合併營收116.89億元、年減5.1%，稅後純益9.77億元、年減8.7%，每股純益2.76元。

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受到業績較去年衰退影響，已有4家美系外資針對上銀第2季財報提出評價。美系外資報告指出，對上銀重申「中立」評等，目標價維持205元；另一家美系外資重申「賣出」評等，目標價由175元調高至180元；另一家美系外資重申「劣於大盤表現」評等，目標價由195元下修至174元；另一家美系外資重申「減碼」評等，目標價由160元下修至155元。

美系外資表示，上銀下半年毛利率承壓，美系外資下修上銀2024、2025及2026年獲利預估，降幅分別為10%、11%及5%，重申「劣於大盤表現」評等，目標價下修至174元。

另一家美系外資則重申對直線導軌產業持非常悲觀看法，重申上銀「賣出」評等，強調整體市場情緒以及中國經濟背景仍不足以啟動上銀的下一個上升週期。此外，考量到對未來幾季直線導軌行業供需動態疲弱的評估，對於上銀在嚴峻的行業形勢下維持謹慎看法，這意味著上銀的獲利能力將面臨進一步下行風險及遠弱於市場預估毛利率恢復速度。