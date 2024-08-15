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先探／金融股業績讚　股價如鴨划水

圖／先探投資週刊 提供

金融業今年大豐收，十四家金控公司前七月獲利已改寫歷史同期新高，在景氣及股市維持高檔下，預期今年獲利很亮眼，有利明年配息。

文／方亞申

最新公布的金控股前七月獲利頗佳，十四家上市金控公司單月合計大賺約九四四億元，而累計前七月合賺四三一八億元，改寫歷年同期新高紀錄，年增高達四三％。龍頭富邦金奪下單月、累計獲利及ＥＰＳ三冠王，國泰金、中信金分列二、三名。值得注意的是，開發金受惠壽險子公司獲利大進補，單月及累計獲利衝上第四名。而上述四家金控獲利暴增主要推力之一就是壽險業貢獻，銀行部分則維持穩定獲利貢獻。

其中有四家上市金控公司已賺贏去年全年，均為壽險型金控，分別為富邦金、國泰金、開發金、新光金，主要因七月美元兌台幣升一．一九％，貢獻匯兌利得，加上股市高檔伺機實現資本利得，以及利息及股利收入等挹注獲利，再加上台股交投熱絡，帶動證券子公司獲利表現，幾乎所有業務獲利都向上。

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金控七月獲利僅三家掉隊

觀察單七月稅後純益表現，金控雙雄富邦金及國泰金都超過二百億元，富邦金連續兩個月賺逾二百億元，中信金亦站上百億大關，開發金在子公司凱基人壽助攻下，獲利約八○億元。

整體來說，十四家金控公司只有三家獲利低於六月，分別為新光金、台新金國票金。而前七月累計稅後純益方面，富邦金一○七八億元最高，也創下歷年同期新高，國泰金賺九三一億元緊追在後，雙雄獲利皆已超過去年；第三名仍為中信金四八○億元，寫下同期新高紀錄，再來是開發金、兆豐金、新光金分列第四、五、六名。

富邦金及國泰金前七月ＥＰＳ都超過八元及六元、中信金ＥＰＳ二．四一元。而官股方面兆豐金單月獲利四一．九億元，累計稅後純益二四五．八八億元，ＥＰＳ一．七一元，皆居第一；其次是第一金、華南金、合庫金。

富邦金七月稅後純益二六七．四億元、年增一一三．四％，前七月稅後純益年增九四．四％，單月與累計獲利金額雙創該公司歷年單月及同期新高。富邦人壽方面，七月稅後純益二○六．二億元、年增十六．四％，前七月稅後純益七二二億元、年增一○八．二％。再者，富邦證券七月稅後純益十七．五億元，都是單月新高；台北富邦銀行前七月稅後獲利一九五．二億元、富邦證券累計稅後純益六七．二億元，亦創同期新高。

其實，壽險扮演金控獲利火車頭，十四家金控七月合計稅後獲利達九四三．八九億元，創金控成立二二年多來的單月新高，前七月複利將挑戰獲利最高的二一年五八○六億元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2313期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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