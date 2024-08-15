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微型電動二輪車強制險15.6萬人投保　11／29最後期限

▲依據新法，電動自行車將正式更名為微型電動二輪車，預計今年11月1日起須合格掛牌方可上路。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲微型電動二輪車須保強制險。（圖／花蓮縣警察局提供）

文／中央社

自2022年11月30日起，微電車須投保強制車險並登記、領用、懸掛牌照才可上路，此前已在使用的微電車則給予2年過渡期調整，今年11月29日期限將屆，金管會呼籲尚未投保的微電車車主儘速投保。

金管會保險局副局長陳清源今天在例行記者會表示，微電車納管及納保新規過渡期將於今年11月29日到期，呼籲微電車車主儘速完成投保及領牌作業，以避免受罰，若發現逾期未領用牌照行駛者，公路監理機關將處車主新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛。

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金管會統計，2022年11月30日新制上路時，微電車累計投保強制險件數共2.1萬件，截至今年5月31日止，微電車累計已投保件數成長至15萬6145件。

陳清源指出，民眾若需進一步了解投保事宜，可電洽產險公會或向各產險公司洽詢，金管會亦會請產險公會及各產險公司加強宣導；若民眾對申領牌照有疑義，可洽交通部公路局所屬各地監理所、站諮詢，以維護自身權益。

依規定，新出廠微電車須一次投保3年期強制險，保費為新台幣1358元，若已使用期間未達1年，須投保至少2年期保單，保費為971元，若已使用超過1年，則至少須投保1年期保單，保費為563元。 自2022年11月30日起，新出廠微型電動二輪車（電動自行車）應投保強制汽車責任險並登記、領用、懸掛牌照，才可行駛道路，此前已在使用的微電車則給予2年過渡期完成投保與領牌作業，過渡期至今年11月29日止。

關鍵字： 微電車強制車險金管會投保車主

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