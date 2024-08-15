17：06地震　台電：核能等3大輸供電系統正常運轉

台積電砸171.4億 買群創南科四廠

台積電（2330）今日發布重大訊息，公告與面板大廠群創（3481）簽訂合約，購買其廠房及附屬設施，根據台積電公告內容，此次總交易金額為新台幣171.4億元。

台灣虎航股價遇「空襲」 並列19檔注意股

台灣虎航（6757）今（15）日股價先漲後跌，終場以下跌0.1元或0.2%、50.3元作收，雖力守50 元，但前波股價大漲，吸引融券空單大增，造成近一個月股價下跌超過3成，而由於融券大增，今遭證交所列與彰銀（2801）等共列19檔注意股。

台積電平安！17:06宜蘭規模5.7地震 竹科、南科暫無災情

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚5時06分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在宜蘭縣政府南南東方38.3公里處，深度9公里，屬於極淺層地震，不過竹科台積電廠區震度僅3級，營運一切正常。

投信連31買告終！今賣超台股22億 2檔官股金控砍最多

風向變了！連續挺台股31天的投信今（15日）終止敲進，反手砍台股22億元，賣超明細中又以兆豐金（2886）、第一金（2891）兩家泛官股金控被砍最兇，引發市場議論。

黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！ 機器人自動化展添話題

包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日至24日登場，AI智慧製造和機器人成為焦點。產業人士今天上午向記者透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在展會期間，可能有私人行程來台，屆時不排除抽空參觀大展。

00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日 一表看近半配息創新高

擁有138萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）等12檔台股ETF即將在明（16日）除息，《ETtoday新聞雲》盤點各投信公司公告發現，其中有6檔配息創新高，法人指出，各檔ETF為了維持規模與人氣，「配息內捲」節節高升現象不斷出現，投資人歡喜迎接股息入帳的同時也要注意後續填息表現。

華為推新AI晶片最快10月出貨 挑戰輝達中國市佔率

根據外媒華爾街日報報導，中國華為即將推出一款用於AI的新晶片，用以克服美國制裁，並在中國市場挑戰輝達（NVIDIA），這款晶片名為Ascend 910C，最快可能會在10月開始出貨。

美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF 5檔竄成交量前10

美國7月消費者物價指數（CPI）降至2.9%，符合市場對9月降息的預期，全球資金轉向債券商品卡位。台股今（15日）量縮，開盤1小時，交易量前十名標的中有5檔債券型ETF，包括國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、群益ESG投等債20+(00937B)都在其列，資金明顯轉向。

股神巴菲特連2季砍蘋果 「雪中送炭」抄底美妝股

股神巴菲特旗下波克夏公司發布13F報告，續減3.9億股蘋果，持股比重降至3成，但蘋果仍是波克夏最大持股標的；另外，股神巴菲特抄底敲進美妝股猶他彩妝（Ulta Beauty）和海科航空（Heico）。

張國煒獨得140億元遺產 星宇航空一度漲逾7％

長榮兄弟遺產之爭纏訟8年，遺囑無效訴訟最高法院昨駁回上訴確定，二房獨子、星宇航空（2646）董事長張國煒可獨獲140億元遺產，星宇航空今（15）日股價開高走高，盤中一度漲逾7％至30元，截至11時50分，漲幅仍有4％，為航空股中漲勢最強勁。