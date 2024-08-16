南寶樹脂H1每股賺11.43元　今年力拼ROE衝破20%

▲南寶樹脂。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／台北報導

南寶樹脂（4766）今（16）日召開2024年第二季法人說明會，受惠產品結構優化的效應，第2季營業利益率為14.7%，創同期新高，累計上半年每股稅後盈餘（EPS）11.43元；今年力拚股東權益報酬率 （ROE）往20%以上的長期目標邁進。

南寶2024年第2季合併營收為新台幣57.8億元，年增13.8%，歸屬母公司淨利為6.72億元，每股盈餘為5.58元，南寶指出，在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第2季營業利益率為14.7%，較去年同期提升1.7個百分點，創下同期新高。

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南寶累計今年上半年營收107.73億元，稅後純益13.79億元，每股稅後盈餘（EPS）11.43元。

南寶表示，在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。南寶樹脂執行長許明現表示，達成超越產業平均的成長率一直是南寶的目標。南寶在成長策略上持續以『創新』與『併購』兩項策略同時並進，但近期在作法上更積極主動。

南寶積極推動創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，例如為新材料的高性能跑步鞋所研發的創新接著解決方案、耐高溫且不含矽利康的半導體製程用膠、可提高生產效率達10倍的新型地板材料用膠等。

由於共同開發可及早共享資訊，南寶更深入了解客戶需克服的困難，因此能更快速地提供最符合客戶所需的解決方案，並期盼藉此成為業界首選的「創新平台」。

同時，在加速拓展新產品、新應用下，目標保持優於產業的成長，並期盼透過增加高毛利的創新產品比重，更穩定達成股東權益報酬率 (ROE)20%以上的長期目標，成為創新的全球領導者。

併購也是南寶的重要成長策略之一，南寶將積極而審慎的挑選海內外圍繞本業相關應用的標的。除了充實技術及產品線之外，更期盼能藉此加速跨入或擴張新的產業領域版圖。南寶董事會於上周四（8日）通過取得允德實業股份有限公司70%股權的併購案，南寶期待藉由此併購充實本業相關的產品線，以提供客戶更完整的解決方案。

