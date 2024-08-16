迎接全球AI浪潮　百名產官學台中暢談如何提升工業產能

▲▼精密機械研發中心董事長莊大立（左1），和馬里蘭大學教授李傑（右1）簽署MOU，共同找尋提升工業產能的目標。（圖／精機中心提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全球AI浪潮波濤洶湧，智慧機械產業迎來前所未有的轉型契機。由經濟部產業技術司指導、財團法人精密機械研究發展中心主辦的「智慧機械價值轉型之AI實踐暨國際合作論壇」，16日下午在台中市舉行，吸引近1百名產官學暢談、交流，精機中心董事長莊大立並和美國馬里蘭終身講座教授李傑簽署MOU，共同找出落實工業AI，提升產能和效率的各種可能。

享譽國際的智慧機械與AI技術應用專家李傑教授，首先針對工業AI在智慧製造中的應用進行專題演講，李傑過去曾輔導日本工具機大廠MAZAK開發健康預測系統、協助豐田汽車發展預測性維護技術達到Zero Downtime的功能，多年來擁有在全球企業中領先且成功落實AI技術的豐碩經驗，這次他以特斯拉（Tesla）為例，大方分享如何應用AI技術來提升生產效率、優化製造流程。

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精密機械研究發展中心技術總監蕭仁忠則是分析TSM-AI的國際合作架構，深入細節，他認為，要轉型進入智慧機械產業，除了智慧化（AI）及虛實一體化（DX）以外，更要實踐綠色化（GX），利用各資源的整合，減少碳排放及碳足跡，實踐綠色轉型。

達佛羅股份有限公司董事長張錦鋒配合實例介紹，如何透過數位智能自動化監控與製程管理系統，在全球市場上取得競爭優勢。

▲馬里蘭大學教授李傑。

永進機械工業股份有限公司總經理陳伯佳表示，台灣中部擁有很密集的工具機部落，因此過去在全球市場中擁有極高的競爭力，然而2023年開始出現明顯下滑，最大的原因就是整個工廠部落缺少了與全球市場打團體戰的概念，因此，建議企業盡快投入AI運用，不僅提升效率，更能建立產業影響力。

這項論壇歷時3個半小時，過程毫無冷場，特別是當李傑教授講述時，現場企業代表無不全神貫注的聆聽及筆記，難怪與會者都說，都是為了要聽李傑教授而來的。

▲精密機械研發中心董事長莊大立。

經濟部產業司科長何祥瑋也表達對國內企業的支持，透過本場論壇不僅達到多方討論及交流的目的，提升企業轉型的步調，更能激發出有助產業升級的創新思維和合作機會。

▲近百名產官學暢談如何將AI落實在工業上，提升產能和效率。