星宇首航西雅圖　張國煒談新航點「看交機進度」、想買10架777X

▲星宇董事長張國煒。（圖／星宇提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（16）日正式開航北美第3個航點西雅圖，首航班機晚間8時從桃園機場起飛，由董事長張國煒親自執飛，他受訪時指出，開航西雅圖是既定政策，沒有什麼開不開心，至於下一個新航點規劃，他則直言要看交機的進度，會亦步亦趨來觀察；同時也透露將啟動第二階段的機隊擴張計畫，可能需要10架A350或777X。

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開闢西雅圖後，目前星宇航空全球航點達22個城市，後續是否規劃要開新航線，張國煒表示，要看交機進度，最近因為供應鏈關係導致交機不穩定，計畫的時間都有些變動，陸續都還在觀察，不知道何時交機，問題越來越嚴重，並沒有減緩，會亦步亦趨來觀察。

談到機隊布局，張國煒指出，最近有再談要加買飛機，目前的機隊布建的差不多，會開始啟動第二階段的擴張計畫，有再考慮需要10架的A350或是波音777X。

另星宇航空近期送件申請上市，可望在年底前順利從興櫃進入上市交易，很多年輕人都說想要來買星宇股票，張國煒提醒「量力而為」，股票市場有賺有賠，尤其年輕人更要小心，畢竟是很辛苦存下來的錢，還是量力而為。

此外，星宇航空今年上半年獲利9億元，每股賺0.39元，是否會多發一點年終？張國煒指出，今年年終還沒到，「我們當然盡量，但當然不可能像兩家國籍航空發的那麼多，他們各項成本上很多都攤提完，機隊規模也大，尤其這3年來貨機狀況非常好，綜合起來我們還在成長期，初期的成本還在攤提，成本比他們高很多，大家要齊心努力。」

星宇航空西雅圖航線開航初期每周3班飛航，並計劃於明年年初增班為每日飛航，同時，星宇航空與阿拉斯加航空的共掛班號航班將於Q4開始營運，旅客可於星宇航空官網購買轉機北美內陸的航班，並累積COSMILE哩程。

目前星宇航空全球航點擴及北美3大城市洛杉磯、舊金山、西雅圖，亞洲部分包含越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等地達22個城市，9／1起將開航台北-雅加達航線；此外，目前自台中機場飛航澳門、峴港，並將於10／27起開闢台中-富國島航線。