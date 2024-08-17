三星、海力士主管上半年大減薪　最高砍3成

▲南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒koreaherald報導，韓國企業集團高層公佈的半年薪報告顯示，韓國最大的兩家晶片製造商三星電子和SK海力士被認為是這裡薪水最高的公司之一。但由於全球晶片銷售低迷，他們的高階主管薪酬減少了20%至30%。

三星前半導體執行長 Kyung Kye-hyun今年上半年的薪酬為 7.3 億韓元（約新台幣1732萬元），低於去年同期的9.54億韓元。由於該公司去年的銷售低迷，激勵措施被取消。負責記憶體晶片業務的三星總裁李正培 (Lee Jung-bae) 的薪水也減少至6.1億韓元（約新台幣1152萬元），年減了 25%。

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SK海力士副會長朴正浩上半年收入為31.7億韓元（約新台幣7543萬元），去年同期為50.5億韓元（約新台幣1.2億元）。他的薪水包括 SK Square 的薪酬，他在 SK Square 擔任副主席直至今年 3 月。

儘管這兩家晶片製造商的利潤今年有所恢復，但去年公司嚴重的經營虧損似乎對高階主管薪酬造成了沉重打擊。 2023年，三星僅在晶片銷售方面的營運虧損就超過14兆韓元（約新台幣3331億元），而SK海力士則遭受了7.73兆韓元（約新台幣1839億元）的虧損。

在四大財閥集團的領導人中，三星電子董事長李在鎔自2017年宣布進行公司重組以提高管理透明度以來就沒有領取過薪水。