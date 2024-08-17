萬海慈善快樂捐血日　12據點兩日募得906袋熱血助人

▲萬海慈善快樂捐血日，兩日活動募得906袋熱血。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導



2024年萬海慈善「快樂捐血日」於本月14日、15日，在全台12個據點展開，兩日共計641人次參與、募得906袋熱血。

萬海慈善基金會自2003年起，於每年2月及8月舉辦「快樂捐血日」活動，邀請萬海航運北、中、南營運據點同仁以及民眾、志工、關係企業等共襄盛舉。兩日的捐血活動，儘管天氣炎熱又遇午後短暫陣雨，仍不減民眾挽袖捐血的熱情。

萬海慈善為了響應環保愛地球，凡成功捐血即可獲贈萬海文創環保手提袋乙件、獅子寶寶醫療級口罩乙片，以及士林紙業股份有限公司所贊助的氧顏森活、獅子寶寶精美好禮三選一；成功捐血「500c.c.」再加碼贈送，由蜻蜓谷生態農場自產南瓜製作的南瓜麵乙包，捐血不僅能助人又有豐富好禮帶回家。

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在台北公園號捐血車前，一位民眾徘迴了許久，因為不確定健康狀況是否能夠捐血，在萬海慈善志工的鼓勵下上了捐血車，成功捐血，民眾笑著說：「我許久沒有捐血，這次成功了！能夠盡一分心力，讓人延續生命，想到就很開心，以後我會定期來捐血。」

而在高雄場次，一位媽媽騎著機車載著年邁母親及年幼孩子，經過捐血車時便繞進來捐血。年幼的孩子童言童語地說：「媽媽說，捐血可以幫助需要的人，如果將來有能力也要回饋社會。」捐血人用行動藉此向孩子傳遞生命教育，在12個據點發生許多像這樣的溫馨小故事。



基金會莊斐斐執行長表示：「感謝民眾挽袖參與捐血活動，每回舉辦活動時，都會看到許多熟悉的面孔定期來捐血。您捐出的不只是一袋血液，更是向受苦難的人付出關懷，讓愛流動。」萬海慈善歷年來舉辦348個場次，逾2萬人次參與、募得31,164袋熱血，幫助需要的人得以延續寶貴的生命。