華航明起釋股台灣虎航3.7萬張　每股不低於41元

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣虎航（6757）16日送件申請改列上市，大股東華航（2610）從明（19日）起進行為期一個月處分3.7萬張台灣虎航股票，預計採鉅額逐筆交易，而根據華航先前公告，每股售價不低於41元，而隨著釋股作業展開，台灣虎航上周五（16日）券資比衝破100%來到102.33%，居上市櫃個股第一。

台灣虎航在16日以平盤價50.3元作收，但成交量高達7853張，創掛牌以來最大量。

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華航在今年6月即公告配合子公司虎航轉上市，釋出3.7萬張持股，華航並在上周四（15日）申請持股轉讓，依規定轉讓日期從8月18日至9月17日止，也就是最快明日起可以在市場釋出持股。

依據華航申報資料顯示，華航未申讓前持有台灣虎航337624477股，持股比例75.19%，釋股之後，持有股數降至300624477股，持股降至66.9%，符合上市規定。

對華航而言，雖每股訂出出售價格不得低於41元，但台灣虎航屬於華航子公司，依國際財務報導準則（IFRS）規定，處分價格與帳面價值差異將認列為資本公積，不計入損益，惟此舉有利提升華航淨值，以及擴增日後配息實力。

隨著華航啟動台灣虎航釋股作業，台灣虎航9日起融券明顯增溫，15日申報持股轉讓與16日兩個交易日各增逾千張，至16日止券資比來到102.33%超高水位。