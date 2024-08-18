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好市多展示專員徵正職　時薪220元

▲▼ 。（圖／台北市政府提供）

▲徵才活動。（圖／台北市政府提供）

記者黃聖庭／台北報導

台北市就業務服處將於19-23日邀集美商德盟全球凱展（Costco展示服務）、台北市立聯合醫院、東湖高爾夫練習場、台北六福萬怡酒店、吉野家、路易莎、全家便利商店、麥當勞、摩斯漢堡、三商餐飲（三商巧福、拿坡里等）、大潤發、吉星港式飲茶、安橋公寓大廈管理、璞馨居家長照等16家廠商，共釋出近650個工作機會。

勞動局局長高寶華表示，「台北六福萬怡酒店」釋出行政、餐廳及房務等26個職缺共108個工作機會，無經驗可還提供完善的在職訓練、免費醫師臨館服務及員工持股信託，餐飲儲備幹部職和客房部首席禮賓司最高薪資60K！除公司福利薪資優渥外，房務員、中西餐廳服務人員，還可搭配勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元）。

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美商德盟全球凱展則提供好市多北投店展示專員職缺，為時薪制正職員工，時薪220元起，每月最佳專員2000元，每年依考績調薪。其他量販流通服務業有全家門市正兼職人員、大潤發正兼職賣場人員；還有餐飲連鎖服務業麥當勞釋出125個工作機會，另外摩斯漢堡、台灣吉野家、路易莎職人咖啡與三商餐飲等廠商諸多門市服務人員的工作機會，服務業店鋪數多，就近工作不是夢，歡迎求職、轉職需求的求職者踴躍前來面試。

徵才地點分別於8月19日在景美就服站舉辦，8月20日在北投就服站、內湖就服站、西門就服站舉辦，8月22日在艋舺就服站、南港東明就服站舉辦，8月23日在景美就服站舉辦。

勞動局為勞工把關，篩選優質廠商近期皆無重大勞資爭議及無薪假狀況，請求職者安心求職。就業媒合服務全程完全免費，參加即可面試。

關鍵字： 徵才好市多麥當勞

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